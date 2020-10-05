Як скинути зайву вагу без шкоди для здоров’я? Дізнайся один із варіантів дієтичного раціону для схуднення

Некомфортно у своїй вазі? Зараз чудовий час для того, щоб привести тіло у форму. Якщо ти здорова і займаєшся спортом, а вага не йде – спробуй змінити раціон харчування. Зараз відмінний період – багато свіжих овочів і фруктів, які наситять тебе вітамінами та клітковиною. В основі дієти на 7 днів – фрукти, овочі та багато води. Їж, що подобається з цих категорій, але обмеж уживання бананів, винограду та дині, в яких багато вуглеводів. Був обережною і з цитрусовими, кислотність яких може негативно впливати на травну систему.

Експрес-дієта на тиждень дозволить змінити харчові звички і «перезапустити» організм. Ти зможеш схуднути на один розмір, але не прагни скинути максимум. Навіщо тобі ці розтяжки по тілу і непритомність?

Важливо! Якщо ти відчуваєш:

– запаморочення,

– збій роботи шлунку,

– погіршення концентрації

…припиняй дієту і знайди свій варіант боротьби із зайвою вагою.

Ця літня фруктова дієта – варіант, перевірений багатьма. Ти позбудешся набряклості, покращиться стан шкіри, зникне животик.

Отже, дієта на 7 днів:

Понеділок

Сніданок: фрукти, стакан фрешу. Обід: фруктовий салат із несолодким йогуртом, склянка чистої води. Вечеря: овочевий салат із лимонним соком, фреш.

Вівторок

Сніданок: два будь-яких плода, стакан води. Обід: фруктовий салат, стакан води. Вечеря: варені овочі, два апельсина.

Середа

Сніданок: овочевий салат із краплею оливкової олії, склянка фрешу. Обід: фруктовий мікс із медом, стакан води. Вечеря: овочевий суп

Вправи для схуднення в домашніх умовах: качаємо всі м’язи!

Четвер

Сніданок: порція ягід, склянка води. Обід: овочеве рагу, фреш. Вечеря: сир 1% із малиною, фруктове смузі.

П’ятниця

Розвантажувальний день. На сніданок, обід і вечерю – смузі із заморожених фруктів із додаванням дрібки вівсяних пластівців.

Субота

Сніданок: ягідно-фруктове смузі. Обід: фруктовий мікс без заправки, несолодкий зелений чай. Вечеря: 2 яблука, фреш із моркви та селери.

Неділя

Сніданок: три будь-яких плода. Обід: фруктово-ягідна суміш, стакан води. Вечеря: овочевий суп, фреш.

Плюс дієти на 7 днів у тому, що ви самі вибираєте плоди і можете міксувати раціон, як хочете. Велика кількість клітковини покращує роботу кишечника, імунітет зміцнюється, а організм очищається від токсинів. Важливо плавно входити у новий режим харчування, а при можливості – проконсультуватися з лікарем.

Стретчинг: Що це і як впливає на фігуру

Хороших результатів!

Фото – iStock