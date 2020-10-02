Вихідні в жовтні 2020: скільки будемо відпочивати

Вихідні в жовтні 2020 будуть трохи довшими. Читай, що чекає українців у десятий місяць року Білого Металевого Пацюка! Чи будемо відпочивати додаткові дні? Скільки вихідних буде в Україні в жовтні 2020? Відповіді – в матеріалі!

Вихідні в жовтні 2020

Всього в жовтні 2020 буде 31 день, із яких 21 робочий і 10 вихідних. Вихідні в жовтні 2020 року – дати: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Крім звичайних субот і неділь, українців порадують ще одним додатковим днем ​​для відпочинку. 14 жовтня – День захисника України – державне свято і офіційний вихідний.

Календар святкових днів жовтня 2020

4 жовтня – Всесвітній день тварин

4 жовтня – Всесвітній день учителів

5 жовтня – Міжнародний день лікаря

6 жовтня – День працівників освіти

8 жовтня – День юриста

9 жовтня -Всемірний день пошти

9 жовтня – День ріелтора

10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я

11 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби

11 жовтня – День художника

12 жовтня – День кадрового працівника

18 жовтня – День працівників харчової промисловості

25 жовтня – День маркетолога

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