Новий каналG.spaceЛАЙФХАКИВихідні в жовтні 2020: скільки будемо відпочивати

Вихідні в жовтні 2020: скільки будемо відпочивати

Выходные в октябре 2020

Вихідні в жовтні 2020 будуть трохи довшими. Читай, що чекає українців у десятий місяць року Білого Металевого Пацюка! Чи будемо відпочивати додаткові дні? Скільки вихідних буде в Україні в жовтні 2020? Відповіді – в матеріалі!

Вихідні в жовтні 2020

Всього в жовтні 2020 буде 31 день, із яких 21 робочий і 10 вихідних. Вихідні в жовтні 2020 року – дати: 3, 4, 10, 11, 14, 17, 18, 24, 25, 31. Крім звичайних субот і неділь, українців порадують ще одним додатковим днем ​​для відпочинку. 14 жовтня – День захисника України – державне свято і офіційний вихідний.

Календар святкових днів жовтня 2020

  • 4 жовтня – Всесвітній день тварин
  • 4 жовтня – Всесвітній день учителів
  • 5 жовтня – Міжнародний день лікаря
  • 6 жовтня – День працівників освіти
  • 8 жовтня – День юриста
  • 9 жовтня -Всемірний день пошти
  • 9 жовтня – День ріелтора
  • 10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я
  • 11 жовтня – День працівників Державної санітарно-епідеміологічної служби
  • 11 жовтня – День художника
  • 12 жовтня – День кадрового працівника
  • 18 жовтня – День працівників харчової промисловості
  • 25 жовтня – День маркетолога

Фото: iStock

Читай також:

Гороскоп на 2020 рік для всіх знаків Зодіаку

Любовний гороскоп на 2020 для всіх знаків зодіаку

gspace лайфхак модные новости