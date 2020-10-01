Коли улюблене колечко і сережки тьмяніють, це не означає, що вони назавжди втратили свій «товарний» вигляд. Потьмянілу срібло і золото лише сигнал до того, що ви давно не чистили улюблені прикраси, і їх прийшов час! Вам зовсім не обов’язково шукати фахівців і майстерні, почистити золото срібло самостійно в домашніх умовах – дуже легко. І ми зібрали кілька корисних порад і рекомендацій, як це зробити.

Сода

Сода – ідеальне м’який засіб для очищення прикрас зі срібла та золота. Вона точно не подряпає коштовність, що дуже важливо в цьому випадку!

Як очистити прикраса за допомогою соди:

Змішайте невелику кількість соди з теплою водою, щоб вийшла однорідна пастоподібна суміш. Опустіть в неї прикрасу, і злегка потріть його пальцями. Обполосніть коштовність під проточною водою і витріть бавовняної ганчірочкою.

Зубна паста

Так само почистити прикраси з золота і срібла можна звичайною зубною пастою або зубним порошком.

Для цього найкраще використовувати зубну щітку з м’якими щетинками, вона максимально ніжно очистить поверхню прикраси і камінь.

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Як очистити прикраса за допомогою зубної пасти:

Нанесіть трохи пасти на вологу щітку і акуратно почистіть прикраса. Потім промийте його під проточною водою і витріть насухо чистою бавовняною тканиною.

Якщо ж ні за допомогою соди, ні зубної пасти ваше прикраса не стало блищати, значить, пора братися за «важку артилерію».

Миючий засіб для посуду

Так-так, саме воно допоможе вам впоратися з більш глибокими ушкодженнями і забрудненнями.

Як очистити срібло і золото миючим засобом:

Вилийте трохи засобу в невелику миску і додайте столову ложку теплої води. Озбройтеся м’якою зубною щіткою і опустіть її разом з кільцем в засіб: чистити потрібно безпосередньо, зануривши прикраса в миючу суміш.

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Якщо ви бачите, що ваше прикраса забруднилася досить сильно, залиште його на півгодини в мильному розчині, і тільки потім приступайте до чищення.

Після промийте прикрасу теплою водою і витріть бавовняною тканиною.

Ось і всі секрети! Впевнені, ви будете здивовані, побачивши, як улюблене колечко засяє яскравіше, ніж при покупці.