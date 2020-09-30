Кожна дівчина мріє про ідеальну каблучку на заручини. У цьому вона може не зізнаватися навіть собі, але певні побажання вона має точно. Колір металу, розмір та колір каменю, його вид, а можливо, і зовсім без нього. Усе це грає важливу роль, коли йдеться про каблучку, яку дівчина носитиме усе життя.

Перша ж проблема, з якою зіштовхуються хлопці при виборі «тієї самої каблучки», – це розмір. Ось, де він має значення. Коли твоя дівчина скаже «так», хочеться, щоб каблучка сіла ідеально. А для цього потрібно точно дізнатися розмір пальчика своєї коханої. Каблучку на заручини одягають на безіменний палець, а тому вимірювати потрібно саме його.

Лови кілька лайфхаків, які допоможуть обрати каблучку на заручини:

Якщо твоя обраниця вже носить кільце на безіменному пальці іншої руки, завдання з визначення розміру полегшується набагато. Ти можеш нишком віднести його до ювелірної крамниці, і там визначать розмір. Якщо дівчина знімає кільце тільки на ніч або коли йде у душ, то потрібно схитрити. Поклади його на папір та обережно обведи внутрішню сторону кільця. З цим також можна прийти до ювеліра. Спробуй одягнути кільце дівчини на свій палець. Познач, коли воно перестане іти далі. Ювелір також зможе розібратися з цією інформацією. Якщо ж твоя половинка не носить каблучки на цьому пальці, вихід є. Виміряй її палець уві сні ниткою. Цей спосіб доволі універсальний і точний. Якщо ти готовий посвятити у свої плани подругу або маму майбутньої нареченої. Можна запитати про розмір у них. Скоріше за все, вони знатимуть відповідь на таке важливе запитання.

Якою повинна бути ідеальна каблучка на заручини? Важливе запитання і відповідь універсальною не буде. Тут усе залежить лише від дівчини. Ми лише можемо окреслити кілька основних моментів, які ти потім обережно звіриш у своєї обраниці.

Колір металу. Жовте чи біле золото – це річ принципова для деяких дівчат. Тут визначитися не так складно. Потрібно лишень звернути увагу на те, якого кольору прикраси носить твоя дівчина. Адже каблучка на заручини за кольором повинна підходити до усіх дорогоцінних прикрас. Камінь. Тут можна погратися з кольором, розміром та дорогоцінністю. Класичні дівчата, зазвичай, хочуть собі прозорий діамант розміром від маленького до середнього. Адже кожного дня буде незручно носити на руці великий камінь. Деякі дівчата хочуть, щоб камінь відрізнявся за кольором. Тоді можна поекспериментувати з його різновидом. У хід піде цитрин, сапфір, гранат, аметист та чорний діамант. Такий подарував Містер Біг Керрі Бредшоу в останньому фільмі «Секс у великому місті». Форма каменя може бути круглою, овальною, квадратною чи пірамідкою. Іноді, окрім великого камня по центру, додають ще кілька по бокам. Обідок. Він може бути гладеньким. Кажуть, що тоді і життя молодих буде таким же. Чудовим доповненням стане гравіювання всередині каблучки. Ти можеш написати щось особливе для вашої пари. Романтичній натурі може сподобатися вінтажний варіант з різьбленням. А для більшого шику обідок можна усипати маленькими камінчиками.

Пам’ятай: яку б каблучку для заручин ти не обрав, головне – щоб вона сказала «так». Єдине, що по-справжньому цінно, – це почуття.

Фото: IStock

Читайте також:

Манікюр на весілля 2020: ідеї в фотографіях

Як вибрати ресторан для весілля: 10 важливих запитань