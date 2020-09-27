Макарон – це маленьке кольорове печиво-безе, яке просто тане у роті. Зараз це один із найпопулярніших десертів. Його часто пропонують дорослим у кав’ярнях, а діти просять із собою до школи. Йдеться про солодкий символ Франції.

Навіть найдосвідченіші ласунчики досі не можуть визначитись, як же правильно називати цей десерт: макарон чи макарун. Насправді це два різних десерти. Сьогодні ведуча програми «Ревізор» та спецвипусків «Ревізор. Карантин» на Новому каналі, кулінар Юлія Панкова ділиться своїм рецептом печива макарон.

– Багато хто вважає, що цей десерт дуже важко готувати, – каже Юля. – Насправді нічого складного! Головне – мати гарний настрій та вільних 40 хвилин. У деяких частинах Франції макарон називають «різдвяний десерт». Рекомендую і вам його приготувати. Він легкий та смачний!

Десерт Макарон: інгредієнти для приготування

• 3 білка

• 1 дрібка солі

• 125 г мигдального борошна

• 125 г цукру

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Десерт Макарон від Юлії Панкової: покроковий рецепт

1. Розігрійте духовку до 180 градусів;

2. Збийте в піну білки з дрібкою солі. Змішайте з мигдальним борошном і цукром до отримання однорідної маси;

3. Ложечкою або за допомогою кондитерського мішка викладіть гірки тіста на змащене вершковим маслом і посипане борошном деко. Залишайте немаленькі проміжки, адже при випіканні макарони збільшаться;

4. Випікайте 20-30 хвилин, перевіряючи готовність.

Ось і все! Смачного!

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