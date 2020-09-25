Про що ти думаєш насамперед, коли чуєш слово «блендер»? Напевно, про кухонний прилад, що подрібнює продукти та збиває муси! Та сьогодні ми хочемо тобі розповісти про дещо інший різновид «блендерів» – тих, які використовуються для рівномірного нанесення макіяжу і виглядають як… м’яке поролонове яйце!

Beauty Blender – це спеціальний спонж для нанесення тонального засобу. У народі відомий як «рожеве яєчко» (власне, він так і виглядає), а офіційно його опис буде звучати якось так: «спеціальний каплеподібний спонж з м’якою текстурою яскраво-рожевого кольору, без латексу, гіпоалергенний і без запаху». Придумала його американський візажист Реа Енн Сільва, яка неодноразово в роботі стикається з проблемою тоналки, що нерівно «лягає», і наслідками подібного дефекту макіяжу. Реа – професійний гример, і вона точно знає, як важливо правильно розподілити засіб на шкірі! Пальцями, пензлем або навіть пласким спонжем це зробити вдається не завжди. Тому Реа і створила каплеподібний б’юті-блендер, який за рахунок своєї незвичайної форми дозволяє повністю вкрити тональним засобом навіть такі важкодоступні ділянки шкіри як смужка під носом, повіки, ямочка на підборідді тощо.



Б’юті-блендер на дотик м’який, схожий на оксамит або замшу. Він гіпоалергенний, не містить у своєму складі латексу, тому й абсолютно безпечний. Проводити по обличчю цим «косметичним яйцем» приємно: б’юті-блендер не натирає й не викликає подразнення, і при цьому тонким рівним шаром дозовано розподіляє тональний засіб по шкірі.

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Перед використанням б’юті-блендер необхідно намочити в теплій воді, а потім віджати в руці. Оригінальний спонж збільшиться при цьому майже вдвічі! Від того, наскільки сильно ти його відіжмеш, залежатиме щільність нанесення засобу: що мокрішим буде «яйце», то щільнішим вийде покриття!

На вологий б’юті-блендер нанеси необхідний засіб для макіяжу та легкими рухами проведи спонжем по шкірі. Унікальний матеріал відмінно вбирає тональний засіб, і при нанесенні допоможе тобі розподілити його по шкірі рівномірним тонким шаром.

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Таким чином, тобі не доведеться вкривати шкіру тональним засобом у кілька шарів, і ти витратиш значно менше часу на макіяж, ніж зазвичай!

Маленький лайфхак: коли тональний засіб буде повністю нанесений, проведи чистою стороною б’юті-блендера по межі макіяжу і розтушуй його. Так ти уникнеш «ефекту маски»!

При бажанні б’юті-блендер може замінити всі пензлі у косметичці. Ним можна наносити не лише рідкі, а й розсипчасті засоби для макіяжу: рум’яна, пудру та навіть тіні! А якщо ти дещо переборщила з косметикою – теж не проблема, промокни надлишок засобу чистою стороною спонжа.

Що ще важливо: спонж-яйце легко миється! Достатньо після використання обполоснути його водою із шампунем або рідким милои, і б’юті-блендер знову готовий до роботи!

Фото: IStock