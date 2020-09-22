Обліпиха – дерево, на якому ростуть одні з найкорисніших ягод. Вони багаті на вітаміни та мають протизапальну дію. Саме тому під час застуди лікуються не лише чаєм з малини, а й з ягід обліпихи. Вони містять значно більше вітаміну С. Але ягоди обліпихи можуть принести і шкоду. Тому давай розбиратися у користі та шкоді обліпихи.

Обліпиха: які вітаміни містить

В ягодах обліпихи міститься багато вітамінів: групи В, А, Е, К, Р. А вітамін С зберігається в ягоді навіть після термічної переробки. Тобто, попиваючи чайок з обліпихою, ти все одно отримаєш хорошу дозу вітаміну С. Також в обліписі багато каротину, яблучної кислоти, заліза, магнію, марганцю, кремнію та інших мікроелементів.

Обліпиха: користь

Обліпиха добре стимулює імунітет завдяки високому вмісту вітаміну С. Також ягоди сприяють загоєнню ран та зменшенню запалень. Кислоти, які містяться в обліписі, стимулюють травлення та вироблення шлункового соку. Це позитивно впливає на процес перетравлення та засвоєння їжі.

Обліпиху корисно вживати під час застуди, адже вона містить фітонциди – натуральні антибіотики. Ягоди і навіть сама кора обліпихи містить серотонін – гормон щастя. Він покращує самопочуття, настрій, роботу нервової системи та може замінити шоколад.

Корисна обліпиха і для омолодження – завдяки вітаміну Е, який попереджує появу передчасних зморшок, а також при хворобах серця.

Обліпиха: шкода

Хоча обліпиха має багато переваг, але все ж нею не слід зловживати. Адже відомо, що вона має послаблюючий ефект – є ризик діареї. Можна споживати не більше 50 грамів ягід на день. При схильності до алергії на каротин краще проконсультуватися з лікарем.

Також обліпиху варто обережно вживати хворим на панкреатит, гепатит, гострий холецистит, сечокам’яну хворобу. Протипоказання мають і люди з гострими захворюваннями печінки та жовчного міхура.

Фото: IStock

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