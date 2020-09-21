2020 рік – рік Білого Сталевого Щура. За словами астрологів, ця тварина готує багато змін для всіх знаків зодіаку. Читай наш китайський гороскоп на 2020 рік за роком народження і дізнайся, яких сюрпризів варто очікувати від хвостатого господаря року.

Сподіваємося, що наш китайський гороскоп на 2020 рік за знаками зодіаку і роком народження спрямує твої думки і плани в потрібному напрямку, і Білий Металевий Щур буде до тебе прихильний!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Щура (1912, 1924, 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008)

Це ваш рік, друзі! Всі 366 днів (пам’ятаєте, рік же високосний!) вас буде супроводжувати удача: Щур завзято оберігає своїх родичів і намагається всіма силами їм допомогти. Тож не бійтеся планувати те, що давно хотіли, але ніяк не наважувалися: поїздки в далекі країни, зміну роботи, народження дитини тощо. Білий Щур підтримає будь-яке ваше рішення, і будьте впевнені – все вийде. Але не забувайте: якщо розлютити цю тварину, вона покаже всі свої гострі зубки, тож не лінуйтеся – лінь Щур просто не виносить!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Бика (1913, 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009)

Бик велика тварина, і Щур його трошки побоюється – раптом не помітить і розчавить! Тому вам господаря року доведеться приручити: всі ваші бажання здійсняться, і все вдасться, якщо йти до своєї мети маленькими акуратними кроками. Не чекайте отримати все й відразу, але, якщо ви будете розважливими, обережними, уважними до своїх слів і вчинків, Щур визнає в вас вірного друга й допоможе в усіх сферах! І нехай вашим девізом у 2020 році буде цитата Лао Дзи: «Шлях у тисячу миль починається з одного-єдиного маленького кроку».

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Тигра (1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010)

Для вас, Тигри, 2020 рік, як американські гірки: приємні сюрпризи будуть змінюватися не надто радісними подіями, але після них ви обов’язково отримаєте заслужену нагороду. Тож не турбуйтеся! Щури з Тиграми зазвичай у природі рідко перетинаються, тому господар року ставитися до вас абсолютно нейтрально. І це значить, що все лише у ваших руках: будете старатися – все піде в гору, а опустите руки й почнете скиглити, нічого не вийде. Якщо ви давно подумує про те, щоб змінити роботу, відкладіть це до осені: у вересні-жовтні ви отримаєте дуже цікаву пропозицію! А от здоров’ю варто приділити особливу увагу, у Тигренят у 2020 році найслабше місце – це горло. Тож обов’язково носіть шарфи.

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Кролика (Кота) (1915, 1927, 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011)

У 2020 році всіх Кроликів (Котів) чекає багато нового – нові знайомства, нові кар’єрні звершення, нові країни… Щуру чомусь дуже полюбився цей знак, тож увесь року він буде вірним покровителем. Можливо, (тільки тс-с-с-с!) ви навіть переїдете до іншої країни на постійне місце проживання. Але тільки, якщо захочете, звісно! Щодо фінансів 2020 рік теж дуже вдалий, ви іноді навіть не будете розуміти, звідки раптово прийшли прибутки. Але не поспішайте все швиденько витратити: астрологи прогнозують Кроликам (Котам) збільшення сім’ї. Тож почніть відкладати грошики, вам точно вони дуже скоро стануть у нагоді! Для одиноких Кроликів (Котів) літо 2020-го стане переламним: у вас є всі шанси, нарешті, зустріти свою другу половинку. Отже, вперед!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Дракона (1916, 1928, 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000., 2012)

Дракони, вам астрологи радять розпочати рік з крутої подорожі: настав час відпочити від роботи і поповнити запас вражень! Найкраще, звісно, вирушити в поїздку з коханою людиною, але якщо на цьому етапі такої немає – не турбуйтеся, беріть із собою друзів. Повірте, цю подорож ви будете згадувати ще довго.

На роботі будьте ініціативними, але все робіть відкрито – Білий Щур не любить нечесної гри. Завжди говоріть правду і керівництву, і підлеглим, і тоді у другій половині року вас чекає великий крок по кар’єрних сходах!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Змії (1917, 1929, 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001., 2013)

Зміям у 2020 році варто якомога більше уваги приділяти рідним! Ваша сім’я настільки звикла, що ви постійно на роботі і затуркані, що можуть побоятися вас турбувати своїми проблемами. Отже кар’єра кар’єрою, а рідні люди – на першому місці! А от про фінанси турбуватися не доведеться: Щур радісно поділиться з вами своїми скарбами. Але за однієї умови: якщо ви не будете квапити події. Робіть усе поступово, методично йдіть до своїх цілей, і вже влітку здійсниться одне з найзаповітніших бажань!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Коня (1918, 1930, 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 2014 року)

Для людей, народжених в рік Коня, 2020-й стане роком релаксу. Час збирати нагороди, які ви заслужили своєю наполегливою працею. Навесні вам може надійти цікава і дуже вигідна пропозиція, і перед тим як прийняти рішення, гарненько подумайте – ви не прогадаєте в будь-якому випадку, але важливо зрозуміти, де буде комфортніше! У стосунках із партнером теж час отримати все, що ви заслужили: розкажіть, нарешті, коханому відверто, про що ви мрієте. Зазвичай ви соромитеся це робити, але в 2020 році забудьте про недомовки: що чеснішими ви будете, то більше виграєте в результаті! Словом, готуйтеся до хорошого, рік Білого Металевого Щури буде для вас ну дуже вдалим!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Кози (Вівці) (1919, 1931, 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 2015)

На вас відразу після Нового року (а за східним календарем це 25 січня!) навалиться купа роботи, причому не завжди саме вашої. Однак астрологи радять поставитися до всіх завдань з особливою серйозністю: якщо ви виконаєте все якісно, з’явиться великий шанс на підвищення! Видихнути і відпочити матимете можливість навесні. Обов’язково вирушайте в подорож: нові враження надовго стануть вашим джерелом натхнення! В особистому житті в Кози (Вівці), у яких є пара, особливих змін не передбачається, а от одинакам варто придивитися до людей, які поруч. Дехто давно хоче запросити вас на побачення, але ніяк не наважується! Може, ви першими проявите ініціативу? Щур це схвалить!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Мавпи (1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016)

Для активних Мавпочок Новий рік стане дуже плідним, якщо вони навчаться приймати рішення зважено, а не керуючись емоціями. Якщо ви давно плануєте покупку нерухомості, зробити це краще за все навесні 2020 року, угода пройде вкрай успішно! І навіть якщо вам доведеться витратити трохи більше, ніж ви планували, не сумнівайтеся – влітку вас чекають приємні бонуси на роботі. Начальство, нарешті, оцінить вашу працю гідно! Якщо ви, звісно, будете працювати. Астрологи обіцяють вам поповнення в родині, і навіть якщо ви поки що дітьми обзаводитися не плануєте, вони точно з’являться у ваших близьких родичів. В особистому житті – повний аншлаг, будуть і побачення, і поцілунки під місяцем, і спільні подорожі, і навіть (можливо!) весілля. Як далеко зайдуть ваші стосунки цього року, Щур доручив вирішувати вам самим.

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Півня (1921, 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 2017)

Для Півнів 2020 рік стане роком нових можливостей у кар’єрі, головне – чітко зрозуміти, чим ви хочете займатися. Настав час піти з ненависної роботи, змінити нецікаву спеціальність або просто відкрити справу, про яку ви так давно мріяли. Активно займіться саморозвитком: запишіться на курси, тренінги, відвідуйте майстер-класи: у 2020 році кожна крапля отриманої інформації вам дуже згодиться.

На любовному фронті все буде гладко, тільки обов’язково прислухайтеся до свого партнера: по-перше, він вам бажає лише добра, а по-друге, на деяких питаннях знається краще за вас, правда ж? Навесні ідеальний час для романтичної подорожі в екзотичні країни: не варто відкладати, у вас попереду важливі зміни!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Собаки (1922, 1934, 1946, 1958, 1970, 1982)

Собакам у 2020 році Біла Щур принесе стабільність у всіх сферах. На роботі практично весь рік усі справи будуть вирішуватися швидко й легко, а начальство відзначить ваші успіхи і порадує приємними бонусами. У фінансових питаннях теж все буде гаразд, ви навіть зможете дозволити собі, нарешті, велику покупку (квартиру, машину…), але обов’язково слід заручитися підтримкою перевірених юристів. У 2020 році в Собак велика ймовірність потрапити в аферу.

У стосунках намагайтеся бути терпимими, ви надто легко «вибухаєте!». І якщо навчитеся опановувати себе, рік для вашої пари мине гладенько й дуже романтично. Цілком можливо, ви навіть приймете важливе для вашого спільного майбутнього рішення, яке досі навіть не наважувалися обговорювати!

Східний гороскоп на 2020 для тих, хто народився в рік Свині (1923, 1935, 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Для Свинок головне завдання на 2020 рік – не стресувати! Рік не буде дуже легким, нічого не впаде на вас з неба. Все доведеться заробляти, тому готуйтеся працювати багато. Але чітко поставте собі рамки: скільки часу ви готові приділити кар’єрі, а скільки хочете залишити на себе і свою сім’ю. І не порушуйте свої рамки, інакше ризикуєте розхитати нервову систему, яка у 2020 році буде у Свинок слабким місцем. Бережіть себе, балуйте себе і займайтеся тим, що подобається. І будь-яка робота буде в радість!

У 2020 році краще почекати з великими угодами та капіталовкладеннями, будьте дуже уважні, підписуючи будь-які договори. І тоді всі питання будуть вирішуватися на вашу користь!

Фото: istock

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