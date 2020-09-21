Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

До біса все! Бери й роби! Ще ніхто не досягав успіху, розвалившись на дивані та намотуючи соплі на кулак. Почни діяти – і побачиш, що для тебе немає нічого неможливого.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Це свого роду забава – робити неможливе. Всі проблеми та кордони лише в голові. Ми самі будуємо перед собою стіни й тільки ми можемо їх зруйнувати. Головне – будь цілеспрямованою і наполегливою. Вперед!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Не проблеми повинні штовхати тебе в спину, а мрії вести вперед. Знайди мету, заради якої ти з радістю підніматимешся з ліжка вранці. Ти здивуєшся, наскільки простіше вирішуватимуться проблеми. Все вийде!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Щастя завжди приходить до старанних. Один відомий письменник якось сказав: «Чим більше я працюю, тим більше мені щастить». І він має рацію. Щастя не падає з неба, його потрібно шукати, його потрібно добиватися. І ти зможеш це зробити!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Коли тебе приперли до стінки, пам’ятай – тепер є від чого відштовхнутися. Не впадай в депресію, гарненько обміркуй проблему та зрозумій, що корисного ти можеш з неї почерпнути. Ти заслуговуєш успіху, не здавайся!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Поки очікуване постукає, непередбачуване вже каву зварить. Це добре, коли у тебе є чіткий план на життя. Але будь готова до того, що життя може підкинути несподіваний сюрприз. Те, як ти до нього поставишся – визначить твій подальший шлях.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ми самі вибираємо думки, які будують наше подальше життя. Тому тобі необхідно розкласти по поличках все, що відбувається в твоїй голові. Відкинь заздрість і осуд, впусти світло в душу – і буде тобі щастя!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Необов’язково бачити весь шлях. Просто повір і зроби перший крок. Найскладніше –почати діяти. Інше залежить від наполегливості. Неважливо, як повільно ти просувається, головне, що ти не зупиняєшся. Успіх близько!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Якщо ти відчуваєш, що ти того вартий, то це отримаєш! Не сумнівайся в собі, роби те, що вважаєш за потрібне. Ніхто не повірити в тебе до тих пір, поки ти сам цього не зробиш. Вперед – назустріч щастю!

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Любити – означає не дивитися один на одного, любити – означає дивитися в одному напрямку. Якщо ти вже знайшла свою людину, зроби все, щоб не втратити її. Якщо ти в пошуку, готуйся – Купідон вже вибрав тобі пару й скоро вас зведе.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Велика наука жити щасливо полягає в тому, щоб жити тільки в теперішньому. Жаль про минулі помилки та страх перед невідомістю майбутнього тільки відволікають тебе від життя. Забудь про все! Піклуйся про те, що відбувається тут і зараз.

Гороскоп на тиждень з 21 по 27 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Постарайся отримати те, що любиш, інакше доведеться полюбити те, що отримав. Це неможливо, скажеш ти. Викресли ці слова з лексикону! Ти здатна на все. Головне – не опускай руки, викладайся на всі 100%, борись, незважаючи ні на що – і мрія стане реальністю!

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