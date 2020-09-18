Гарбуз – універсальний і дуже корисний овоч! З нього можна не тільки приготувати сотню страв, а й зробити корисну вітамінну маску для обличчя. А так як зараз розпал гарбузового сезону, коштувати така б’юті-новинка буде копійки. Записуй кілька кращих і найпростіших рецептів!

У гарбузі маса корисних компонентів – вітаміни, вуглеводи тощо. А ти навіть не здогадуєшся, яку величезну користь кожен з них може принести твоїй шкірі! Наприклад, вітамін В1 захищає від ультрафіолету, В2 бореться із запаленнями, вітамін Е має омолоджувальні властивості, вуглеводи освіжають шкіру, а крохмаль її відбілює

Тому для будь-якого типу шкіри маска з гарбуза стане корисним доповненням до щоденного догляду: шкіра з запаленням заспокоїться, жирна – втратить блиск, чутлива отримає необхідний захист від агресивних зовнішніх впливів, а суха шкіра – максимальне зволоження.

Ми приготували для тебе три найпростіших і водночас дієві рецепти маски з гарбуза.

І перший з них – класичний, який допоможе заспокоїти шкіру з запаленням і усуне наслідки втоми. Подрібни м’якоть гарбуза до стану пюре і додай до неї кілька крапель оливкової олії. Нанеси суміш на очищену шкіру на 10-15 хвилин, а потім змий теплою водою.

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Не менш корисна вітамінна маска для будь-якого типу шкіри. Розімни виделкою м’якоть відвареного гарбуза. Додай до неї 1ст.л. збитого йогурту без барвників і три краплі рідкого вітаміну А. Нанеси щільним шаром на шкіру обличчя, і через 10 хвилин змий. Якщо у тебе суха шкіра, заміни йогурт вершками, а якщо жирна, використовуй сметану.

Третій рецепт маски з гарбуза, який нам особливо сподобався, це рецепт із додаванням зеленого чаю. Така маска заспокоює запалення, знімає набряки і зволожує шкіру. Розімни м’якоть відвареного гарбуза виделкою. Дві столові ложки отриманої маси змішай із чайною ложкою меду і чайною ложкою зеленого чаю. Ретельно перемішай маску і нанеси масажними рухами на обличчя. Через 5-10 хвилин змий теплою водою!

Гарбуз – надзвичайно корисний овоч! А, точніше, якщо вірити думці експертів, дуже корисна… ягода. Тому використовуй її корисні властивості максимально і насолоджуйся відображенням у дзеркалі!