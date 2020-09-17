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Любовний гороскоп на 2020 для всіх знаків зодіаку

любовний гороскоп 2020

Що готує нам любовний гороскоп у розпалі року Білого Сталевого Пацюка? Довгохвостий господар 2020 року – досить норовистий, але в той же час полохливий, і щоб Щур став другом, доведеться його приручати. Повільно і акуратно! А це значить, що в новому році всім знакам зодіаку потрібно буде попрацювати над своїми відносинами, але результат, який на тебе чекає, точно вартий будь-яких зусиль! Подробиці шукай в нашому любовному гороскопі на 2020 рік для всіх знаків зодіаку.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У 2020 році Овнам море по коліно! І це не випадково – у тебе буде мегаперспективний період. Ти зможеш підкорити нові вершини, піднятися по кар’єрних сходах і навіть прославитися! Але найголовніше – не забувай контролювати свої емоції, інакше є ризик «облажатися» і зійти з потрібного напрямку. А ось в любові справи йтимуть не так гладко, як в кар’єрі. Зірки передбачають можливий розрив або ж непростий період у відносинах. Але не слухай їх і будь хитрішим: візьми ініціативу у власні руки, подбай про комфорт своєї другої половинки і все буде чудово!любовний горосокоп на 2020 рік для овна

Телець (21.04 – 20.05)

Тельці, зізнавайтесь, кому ви продали душу за таке везіння в 2020? Ви станете володарями справжнісінького любовного магніту. Причому притягувати він буде всіх без винятку, навіть перехожих! Тому рекомендуємо скористатися можливістю і якомога частіше бувати в великих компаніях, адже у тебе є величезний шанс зустріти свою половинку! Тільки не розпиляйся на всіх підряд та фільтруй власне оточення, неприємних «сюрпризів» долі ще ніхто не відміняв!

любовний гороскоп на 2020 для тельця

Близнюки (21.05 – 21.06)

Близнюки весь рік будуть літати, особливо на крилах любові! Все буде дуже круто: і нові романи, і подорожі, але за цією ейфорією не забувай стежити за своїми словами! Будь-яке зайве слово може не тільки образити близьких, але і нашкодити тобі самому. А ось для дівчат у нас особливо хороша новина: скоро ви НАРЕШТІ зможете приміряти весільну сукню. Так що будьте готові попрощатися з самотністю!

любовний гороскоп на 2020 для близнюків

Рак (22.06 – 22.07)

Раки, Пацюк не буде потурати вашим капризам, тому запасіться фарбами: доведеться розмальовувати 2020 рік самостійно. Буде багато можливостей, ключову роль в яких відіграють саме ваша ініціативність і внутрішній стрижень. Особливо це стосується нових знайомств і кар’єрного росту. А ще новий рік виступить в ролі феї і буде виконувати твої бажання, тому, якщо ти давно мрієш відкрити власний бізнес, то настав час діяти!

любовний гороскоп на 2020 рік для Раків

Лев (23.07 – 23.08)

У 2020 сентиментальність Львів все-таки здолає! Та й не просто так, вони ж так легко закохуються! Цей рік перевірить тебе на міцність і відданість. Життя закрутить-завертить, ти обзаведешся новими знайомствами, які в майбутньому вирішать твою долю. Головне, не забувай, що вірність завжди на першому плані, тому краще не зли Пацюка необдуманими вчинками і легкістю свого характеру. І до речі, зверни увагу на кар’єру, тут фортуна тобі підморгує.

Любовний гороскоп на 2020 рік для левів

Діва (24.08 – 23.09)

Діви, в наступному році між клубом і річним звітом краще вибирайте друге. Веселощів і так буде дуже багато, а ось кар’єрні успіхи виявляться прямо пропорційними докладеним зусиллям. Причому тут «або пан, або пропав» – дій, інакше прогориш. Пацюк привітно махає тобі хвостиком і каже, що це буде час запаморочливих історій під девізом «є що згадати, але нічого дітям розповісти». А ось її величність Любов навідається ближче до літа, тож будьте готові зануритися у вир романтики з головою.

любовний гороскоп на 2020 рік для дів

Терези (24.09 – 23.10)

Терези, ви чарівні, блискучі, карколомні! Причому так думають абсолютно всі навколишні. Саме з таким настроєм ви повинні підкорювати наступний рік, інакше ризикуєте уславитися лузером. Удача буде йти по п’ятах в будь-яких починаннях, але її важливо не відлякати зайвої самокритикою. Тому замість негативних думок краще придивіться до нових головних уборів, наприклад… до корони. У 2020 вона необхідний атрибут!

любовний гороскоп на 2020 рік для терезів

Скорпіон (24.10 – 22.11)

А Скорпіонам Пацюк допоможе, чим зможе. І в кар’єрі, і в фінансах, і навіть в любові. Фортуна, звичайно, на твоєму боці, але це не привід сидіти, склавши руки. Не чекай, поки тобі пощастить, підвищуй ставки за рахунок власних зусиль, щоб витягнути з 2020 роки максимум користі. Краще зарядись робочим настроєм і не пручатися, якщо Пацюк надасть можливість змінити посаду або відкрити новий бізнес. Твій зірковий час настав!

любовний гороскоп на 2020 рік для скорпіонів

Стрілець (23.11 – 21.12)

Шановні Стрільці, танцюйте! 2020 рік обіцяє багато сюрпризів. Тільки давайте на цей раз без зайвої активності: так можна і відлякати хвостатого господаря року. Не забувайте, що все повинно бути в міру, особливо це стосується фінансових вкладень, так що краще побережіть гаманець. А щодо любові… Вона прийде тоді, коли її зовсім на не чекаєш. За повсякденною суєтою не забувай іноді дивитися на всі боки, можливо, твоя друга половинка давно поруч?

любовний гороскоп на 2020 рік для стрільців

Козеріг (22.12 – 20.01)

Козероги, Пацюк зможе стати вашим кращим другом, якщо не злякає! Нарешті те, про що ви мрієте, почне збуватися. Ви в прямому сенсі цього слова, «влипнете по самі вуха», особливо – в любов! Я вже мовчу про кар’єрне просування, зміцнення здоров’я, підвищення достатку і безліч корисних знайомств. Все буде так круто, що ти злетиш дуже високо, але неодмінно пам’ятай: небо – не межа.

любовний горосокп на 2020 рік для козерогів

Водолій (21.01 – 20.02)

Водолії, надіньте бронежилет і приготуйтеся взяти все на свої плечі. У наступному році доведеться знатно попотіти, особливо це стосується фінансів. Для досягнення успіху тобі доведеться працювати «за сімох». Головне – не опускати руки завчасно, інакше всі зусилля будуть змарновані. Зате в особистому житті не розглядати ні хмарки. Стільки любові, як в наступному році, ви не те що до сих пір не відчували, а навіть уявити собі не могли!

любовний гороскоп на 2020 рік для водоліїв

Риби (21.02 – 20.03)

Хто-хто, а Риби точно опиняться в списку улюбленців господині нового року. Фортуна, як і Щур, на твоєму боці, так що море любові і визнання тобі забезпечено. Але є і зворотна сторона медалі: не поспішай приймати важливі рішення, без обдумавши всі деталі. Особливо це стосується відносин: квап події, і тоді любов буде слідувати по п’ятах!

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Фото: IStock

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