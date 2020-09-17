Дієта на 7 днів: меню на тиждень для схуднення
Як скинути зайву вагу без шкоди для здоров’я? Дізнайся один із варіантів дієтичного раціону для схуднення
Некомфортно у своїй вазі? Зараз чудовий час для того, щоб привести тіло у форму. Якщо ти здорова і займаєшся спортом, а вага не йде – спробуй змінити раціон харчування. Зараз відмінний період – багато свіжих овочів і фруктів, які наситять тебе вітамінами та клітковиною. В основі дієти на 7 днів – фрукти, овочі та багато води. Їж, що подобається з цих категорій, але обмеж уживання бананів, винограду та дині, в яких багато вуглеводів. Був обережною і з цитрусовими, кислотність яких може негативно впливати на травну систему.
Експрес-дієта на тиждень дозволить змінити харчові звички і «перезапустити» організм. Ти зможеш схуднути на один розмір, але не прагни скинути максимум. Навіщо тобі ці розтяжки по тілу і непритомність?
Важливо! Якщо ти відчуваєш:
– запаморочення,
– збій роботи шлунку,
– погіршення концентрації
…припиняй дієту і знайди свій варіант боротьби із зайвою вагою.
Ця літня фруктова дієта – варіант, перевірений багатьма. Ти позбудешся набряклості, покращиться стан шкіри, зникне животик.
Отже, дієта на 7 днів:
Понеділок
Сніданок: фрукти, стакан фрешу.
Обід: фруктовий салат із несолодким йогуртом, склянка чистої води.
Вечеря: овочевий салат із лимонним соком, фреш.
Вівторок
Сніданок: два будь-яких плода, стакан води.
Обід: фруктовий салат, стакан води.
Вечеря: варені овочі, два апельсина.
Середа
Сніданок: овочевий салат із краплею оливкової олії, склянка фрешу.
Обід: фруктовий мікс із медом, стакан води.
Вечеря: овочевий суп
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Четвер
Сніданок: порція ягід, склянка води.
Обід: овочеве рагу, фреш.
Вечеря: сир 1% із малиною, фруктове смузі.
П’ятниця
Розвантажувальний день.
На сніданок, обід і вечерю – смузі із заморожених фруктів із додаванням дрібки вівсяних пластівців.
Субота
Сніданок: ягідно-фруктове смузі.
Обід: фруктовий мікс без заправки, несолодкий зелений чай.
Вечеря: 2 яблука, фреш із моркви та селери.
Неділя
Сніданок: три будь-яких плода.
Обід: фруктово-ягідна суміш, стакан води.
Вечеря: овочевий суп, фреш.
Плюс дієти на 7 днів у тому, що ви самі вибираєте плоди і можете міксувати раціон, як хочете. Велика кількість клітковини покращує роботу кишечника, імунітет зміцнюється, а організм очищається від токсинів. Важливо плавно входити у новий режим харчування, а при можливості – проконсультуватися з лікарем.
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Хороших результатів!
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