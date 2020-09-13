Тірамісу з ягодами – один із найлегших десертів, які можна подати навіть до святкового столу. А з сезонніми ягодами чи фруктами буде не тільки смачно, а й корисно. Шукаєш, як приготувати тірамісу із ягодами вдома? Ми допоможемо тобі із покроковим рецептом. Записуй або зберігай матеріал у закладки.

Щоб приготувати тірамісу, тобі знадобиться:

120 г вершкового сиру маскарпоне 1 яйце 40 г бісквітного печива савоярді 5 г какао 5 г темного шоколаду 30 г меленої кави 25 г свіжої малини 45 г цукрової пудри 10 г свіжої м’яти 50 г замороженої малини 25 г цукру

Приступаємо до приготування!

Мелену каву залий окропом на 2-3 хвилини. Дай їй трохи настоятися, і відстав поки в сторону, щоб кава охолола.

Відділи білки від жовтків. Білки постав до холодильника, а жовтки змішай з маскарпоне, 20 г цукрової пудри і ретельно перемішай.

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У решту цукрову пудру влий холодні білки і збий вінчиком (буде складно, готуйся!) або ж міксером (значно легше!) в пишну піну.

Змішай суміш з жовтковою масою, злегка перемішай. Крем готовий!

Малину перетри через сито, щоб позбутися кісточок. Збий міксером масу, додай трохи цукрової пудри або цукру за смаком.

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Візьми форму. Це може бути як глибока формочка для випічки, так і порційні стаканчики. На дно виклади печиво, попередньо вмочивши його у каву. Зверху ложкою виклади крем, полий його малиновим сиропом. Перший «поверх» готовий! Зверху знову поклади печиво, крем і полий сиропом. Якщо стакан високий, повторюй всі етапи, поки не заповниш ємність доверху.

Прикрась десерт какао, тертим шоколадом і листочками м’яти. Смачного!

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