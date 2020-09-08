Куди поїхати восени в Україні? Одне з найпопулярніших запитань, коли літо вже закінчилося, а карантин ще ні. Внутрішній туризм продовжує розвиватися. Незабаром Леся Нікітюк у своїй «Le Маршрутці» покаже вам найкращі місця України, які варто відвідати. А поки пройдемося по п’яти варіантах, куди поїхати відпочивати восени в Україні, які підійдуть кожному.

Осіннє моречко

Хоча на календарі вже осінь, але це не означає, що море встигло так швидко охолонути. Покупатися у «парному молоці» вже не вийде, але все ще можна спробувати впіймати теплі деньки на одеських пляжах. Зазвичай в оксамитовий сезон кількість пляжників зменшується, тому відпочинок більш комфортний. Саме час насолодитися морем та усіма бенефітами, які пропонує Одеса.

Зелені Карпати

Карпати – новий хіт сезону. Звісно, і раніше знаходилися любителі зелених Карпат без снігу, але цього року через пандемію їх побільшало. Карпати – ідеальне місце для воз’єднання з природою, відпочинку від гучного міста та надмірної комунікації. Можна побути наодинці з собою, провести час з родиною або ж вирушити в один з модних фітнес-турів, аби покращити форму. Також тут можна попити цілющої водички у різних санаторіях, спробувати домашні сири та навчитися кататися верхи.

Старовинний Львів

Львів залишається актуальним місцем відпочинку на всі часи. Якщо запитати когось, куди поїхати відпочити восени в Україні, одним з перших варіантів неодмінно буде Львів. Його старовинна архітектура та європейський дух, якого зараз через карантин так не вистачає, просто зачаровують. Провести вікенд у Львові буде найкращим варіантом для осіннього відпочинку в Україні. Адже витримати насичені екскурсії у спеку не так просто, а європейська осінь – ідеальний час, аби пізнати місто.

Дендропарк «Олександрія»

Якщо ви не хочете їхати далеко від столиці, вам ідеально підійде провести день в одному з найбільших парків Європи – «Олександрія». Дендропарк знаходиться у місті Біла Церква. Усі будівлі тут виконані в стилі класицизму, а оточують їх високі дерева, низькі чагарники та багато інших рослин. Тут можна влаштувати чудовий пікнік, фотосесію чи покататися на велосипедах.

Українські піраміди

Виявляється, пірамідами багатий не лише Єгипет. В Україні їх теж можна знайти. Всього їх три, і всі вони знаходяться на Полтавщині. Одна занедбана, у другій – діюча церква, а третя – сучасна. З Полтавськими пірамідами пов’язано багато міфічних історій. Але найголовніше, що потрібно знати, – аналогів цим пірамідам немає у всій Європі.

Фото: IStock

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