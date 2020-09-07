Вихідні у вересні 2020: чи будуть додаткові вихідні

На жаль, вересень у 2020 році не може порадувати додатковими вихідними. Оскільки державних свят цього місяця не передбачається, українці відпочиватимуть лише у звичайні вихідні – суботу та неділю.

Всього у вересні 30 днів, з яких 22 робочих і 8 вихідних. Вихідні у вересні – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.

І хоча додаткових вихідних через свята чекати не доводиться, але святкувати у вересні 2020 таки є що.

Календар святкових днів вересня

1 вересня — День знань

2 вересня — День підприємця

8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів

9 вересня — День тестувальника

15 вересня — День фармацевтичного працівника

19 вересня — День HR-менеджера

27 вересня — День туризму

30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек

Фото: iStock

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