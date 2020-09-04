Різотто з грибами: покроковий рецепт
Різотто – одна з найпопулярніших страв італійської кухні. У перекладі «різотто» означає маленький рис. Саме ця крупа і є основою рецепту. Головна особливість страви – це швидке приготування і тонкий смак. Якщо ти вирішила в останню хвилину побалувати коханого незвичною стравою, то різотто – це безпрограшний варіант!
Різотто з грибами: покроковий рецепт
Інгредієнти:
- спаржа – 225 г,
- вершкове масло – 25 г,
- печериці – 150 г,
- 1 цибулина,
- круглий рис, в ідеалі Арборіо – 350 г,
- овочевий бульйон – 1 л,
- біле вино – 150 мл,
- м’який сир (наприклад, горгонзола) – 100 г,
- петрушка – 2 ст. л.
Різотто з грибами – готуємо покроково:
Крок 1
Наріж спаржу (не забудь видалити «хвостики») шматочками завдовжки 2,5 см. Розігрій у каструлі трохи підсолену воду, і коли вона закипить, кинь туди спаржу. Через 3 хвилини дістань.
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Крок 2
Почисть і дрібно поріж цибулину. У глибокій сковороді розігрій масло і обсмаж порізані пластинками гриби і цибулю до м’якості. Додай рис, ретельно перемішай, і через 1-2 хвилини влий на сковороду вино. Коли вино повністю вбереться, можеш вливати бульйон. Він має повністю вкрити рис!
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Крок 3
Через 15 хвилин, коли бульйон вбереться, а рис розбухне і стане м’яким, додай спаржу, петрушку та покриши сир. Через 3 хвилини знімай з вогню!
Наше різотто готове! До речі, якщо захочеш зробити цю страву менш калорійною, просто не додавай сир, вино заміни на овочевий бульйон, а вершкове масло на рослинну олію. Смачного!
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