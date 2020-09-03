Як зробити бальзам для губ в домашніх умовах: простий рецепт

Аби уникнути появи неприємних болісних тріщинок, за шкірою на губах слід доглядати за допомогою живильних бальзамів. Ми знайшли для тебе рецепт такого бальзаму, який ти зможеш зробити вдома самостійно. А ефект від його впливу на губи у багато разів сильніший, ніж у покупних засобів!

Перший інгредієнт, який нам потрібен для приготування бальзаму, – це олія! Не секрет, що у кожної олії свої особливі властивості. Тому крім аромату, варто звернути увагу і на них. Наприклад, ефірні олії кориці і гвоздики мають зігріваючий ефект, олія м’яти бадьорить і охолоджує, а олія грейпфрута і лайма освіжає і тонізує. Та не переборщи: найчастіше 2-3 крапель олії досить для надання бальзаму насиченого приємного аромату!

Також нам обов’язково знадобиться бджолиний віск. Купити його можна в тому магазині, де продається звичайний мед. Врахуй: віск зі свічок не підходить!

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Натри віск на крупній тертці. Постав мисочку з воском на водяну баню, додай пару ложок рослинної олії (можна оливкової або мигдальної), і на маленькому вогні підігрій суміш до повного розтоплення воску. Ніг дивись, щоб наш «бальзам» не закипів!

Зніми з вогню і додай вибрані ефірні олії. Ретельно перемішай. Вилий ще гарячу суміш у баночку або контейнер, в якому плануєш зберігати бальзам, і дай йому повністю охолонути.

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Лише коли суміш стане холодною, її можна накрити кришкою і поставити в холодильник. Дай бальзаму трохи застигнути, і вже наступного дня можеш користуватися!

У бальзам можна також додавати інші інгредієнти. Наприклад, мед або масло какао – як тобі більше подобається!

Такі бальзами надійно захистять твої губки, і вони завжди залишаться ніжними!

Фото: IStock