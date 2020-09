Як позбутися осінньої депресії? Якщо тебе гнітять погані думки й немає бажання працювати, є кілька способів збадьоритися. Блогер із медіамережі AIR Network Христина Лактіонова поділилася своїми способами боротьби з осінньою депресією.

Бери до уваги – методи перевірені:

1. В осінній період особливо важливо стежити за харчуванням. Часом саме нестача необхідних елементів провокує осінню хандру. Особисто я щоосені обов’язково включаю до свого щоденного раціону вівсянку, банани, рибу або шпинат. Іноді можу побалувати себе маленьким шматочком шоколаду. Ці продукти є чудовими стимуляторами настрою, вони забезпечать хороший настрій на цілий день! 2. Прийміть теплу ванну. Тепла вода заспокоює нервову систему і допомагає позбутися почуття самотності. Якщо додати у воду ефірні олії (лаванда, апельсин, бергамот), можна покращити настрій в осінню пору.

3. Починайте свій день з улюблених треків. У мене щоранку на всю квартиру грає улюблений плейлист, під який я збираюся. І жодні холоди не перешкода. 4. Медитації. Донедавна недооцінювала це заняття, а шкода. Після важкого дня важливо побути наодинці із собою. Сфокусуватися на внутрішніх переживаннях і тому, що справді необхідно вашому внутрішньому Я. У моєму випадку медитації – чудовий спосіб позбутися стресу і зайвих переживань. 5. Займіться спортом. Вже всім відомо, що під час кардіотренувань в організмі виробляються гормони щастя. 6. Подивіться хороший фільм. Осінь створена для того, щоб, сидячи під пледом з теплим чаєм, дивитися шедеври кіно. Більше того, перегляд хороших фільмів здатний суттєво змінити ваше мислення і погляди на світ. 7. Нові хобі. Зміни та нові емоції – мої кращі ліки від усіляких депресій. Можна змінити свій стиль, змінити інтер’єр удома або познайомитися з новими людьми, наприклад.

8. Робіть добрі справи. Будь це пожертвування в дитячий будинок або пачка корму бездомному кошеняті. Я вірю, що все повертається бумерангом, і добрі справи зокрема. Більше того, після них завжди відчуваєш якесь незрозуміле щастя і спокій на душі. Перевірено на власному досвіді! 9. Поспіть. Як каже мій хороший друг: «У будь-якій незрозумілій ситуації йди спати». Не повірите, але це найефективніший і найшвидший спосіб позбутися настирливих думок і відчути приплив сил і натхнення. 10. Обіймайтеся! З друзями, близькими, родичами. Дослідження вчених показали, що люди, які часто обіймаються, менш схильні до депресії та апатії.

Якщо ж поганий настрій не минає тижнями. Ти став (-ла) агресивною, погіршилася якість роботи, не хочеться виходити на вулицю, і дратують навіть близькі – обов’язково звернися до лікаря. Затяжна депресія не мине сама по собі. Бережи себе, і все буде чудово!

