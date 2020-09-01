Як часто ми говоримо, що нам мало 24 годин на добу! Як все встигнути, коли потрібно і роботу виконати, і оселю у чистоті тримати, а при цьому хочеться і з друзями погуляти, і на тренування сходити… Часом не знаєш, за що хапатися, і, по суті, не встигаєш нічого. Тому, щоб уникнути такої ситуації, слід навчитися раціонально планувати свій час. Тобі допоможе тайм-менеджмент! Ми підготували п’ять порад, як організувати свій день і все встигнути за 24 години. Записуй!

Перше і найважливіше. Розстав пріоритети. Поділи завдання, що перед тобою стоять, на важливі і менш важливі, на термінові і відкладені. І, звісно, розплануй свій день так, щоб насамперед впоратися з найбільш терміновими і важливими справами. «На потім» залиш те, що може почекати, навіть у разі якоїсь НП, до завтра.

Заведи собі планер або щоденник. І в ньому записуй все, що тобі необхідно встигнути зробити за день. Візуалізація списку справ – перший крок на шляху до їх виконання. Маленький лайфхак: коли виконаєш одне із завдань, викресли його яскравим маркером. Значно приємніше братися за наступну справу, коли бачиш, що список завдань зменшується на очах! Якщо ти думаєш, що носити з собою щоденник незручно, веди планер у телефоні: або в нотатках, або в одному зі спеціальних додатків, яких зараз безліч!

Привчи себе прокидатися рано. Не лише у робочі дні, а й у вихідні. Повір, твій організм не здивується, якщо ти в суботу встанеш з ліжка о 8:00! Йому і так доводиться робити це практично щодня, тому ніякого стресу не буде. Зате так у тебе не пропадуть марно у байдикуванні вихідні, і ти встигнеш значно більше, ніж зазвичай! А якщо вже так кортить повалятися в ліжку до обіду, то виділи собі на це один день, але аж ніяк не весь вікенд. Потім самій буде шкода згаяного часу!

Навчися говорити «ні». Дуже часто ми стикаємося з тим, що не можемо відмовити людям. Будь це робоче прохання або зустріч із нудною подругою. Ми так виховані, що не хочемо нікого образити або засмутити, намагаємося допомогти всім за можливістю. Тільки не враховуємо, що робити цього на шкоду собі і своїм планам аж ніяк не варто! Подруга кличе в гості, а ти не хочеш йти? Не йди! Не псуй собі настрій, і не роби того, про що потім шкодуватимеш як про марно згаяний час. Не бери на себе чужі обов’язки: люди швидко до цього звикають і «перевантажують» на тебе дедалі більше своїх завдань. Вчися говорити ні одразу!

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Завжди знаходь час для відпочинку. Не обов’язково лежати на дивані перед телевізором, можна проводити час із користю і водночас розслаблятися. По суті, не дарма кажуть, що зміна роду занять і є відпочинок. Зайди після роботи у тренажерний зал чи басейн, прогуляйся в парку з друзями, зрештою, приготуй якусь екзотичну страву на вечерю. Звісно, з умовою, що готування приносить тобі задоволення! Не забувай про відпочинок, це дуже важливо!

Ось і всі секрети. Якщо ти навчишся правильно розпоряджатися власним часом, кожен день буде приносити тобі радість і позитивні емоції!

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