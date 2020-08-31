У школах вже починається новий навчальний рік, а тому усіх цікавить, як саме проходитиме навчання в умовах карантину. Як вважає керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, «онлайн навчання ніколи не замінить живого навчання». Саме тому з 1 вересня діти повернуться до фізичних шкіл. Але на період карантину діятимуть певні нововведення. Детальніше про них – у матеріалі Нового каналу.

Зонове навчання

Територію України поділили на спеціальні зони в залежності від епідеміологічної ситуації. Зараз виділяють наступні зони, у яких школи працюватимуть за спеціальними правилами: «зелена», «жовта», «помаранчева» і «червону».

Фактично вийти на навчання до реальних шкіл не зможуть лише діти з «червоної» зони. Але після проходження двотижневого карантину та нормалізації епідеміологічної ситуації у зоні, вони зможуть повернутися до шкіл. Наголосимо, що всередині «червоної» зони можуть бути «зелені» міста і села.

Обов’язковий медогляд

Перед початком навчального року усіх школярів зобов’язують пройти повний медогляд. До навчання будуть допущені лише ті діти, які надали медичну довідку про задовільний стан здоров’я. зробити її доведеться навіть першокласникам.

Телеуроки

Телеуроки, які запустили навесні цього року через переведання школярів на дистанційне навчання, планують залишити. Як заявив керівник Міністерства освіти і науки Сергій Шкарлет, телебачення дає можливість донести інформацію до найвіддаленіших куточків.

«Їх було 609 приблизно, на початок минулого року, потім – 260. Зараз 74 школи – без інтернету. Але над цією проблемою спільно з міністерством цифровий трансформації ми теж працюємо», – сказав міністр.

Харчування

Харчуватися у шкільних їдільнях забороняти не будуть. Але формат зміниться. Міністерство охорони здоров’я розробило окремий список рекомендаці:

заборонений “шведський стіл” і самообслуговування школярів;

відстань між столами в їдальні повинна становити не менше 1,5 метра, одночасно за кожним столом – не більше 4 учнів;

працівники харчоблоку повинні працювати в маскахі рукавичках;

співробітники їдальні, які видають їжу або розраховують покупців, повинні бути в максимальній захисному одязі.

Фото: IStock

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