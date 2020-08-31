Чи буде дощ 1 вересня 2020? Дізнайся прогноз погоди на перший день осені, щоб вдало підібрати вбрання на перший дзвоник.

До початку навчального року залишилося трохи більше двох тижнів. Батьки школярів сушать голову, як одягти дитину, аби та не змерзла й не потерпала від спеки? Синоптики вже дали попередній прогноз погоди на 1 вересня по всій території України. Тож беріть до уваги.

Буде трошкии спекотно. По всіх регіонах України прогнозується сонячна погода, можливі короткочасні дощі.

У Києві вдень до + 29°С. Переважно хмарно, з проясненнями.

На півночі України до + 27°С, мінлива хмарність і без дощів.

Ще тепліше буде на півдні, до +34°С. Опадів не передбачається.

На сході країни теж можна обійтися без парасольки, до +32°С. У західних областях вдень до + 26°С, очікується дощ та грози.

Сподіваємося, що прогноз погоди на 1 вересня 2020 допоможе тобі підібрати красивий та комфортний образ для святкової лінійки.

Фото: IStock

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