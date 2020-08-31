Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Овен прогнозує кар’єрні злети. Найближчими днями тебе можуть підвищити або довірити важливе завдання, яке покаже, на що ти здатна. Ти опинишся за крок від своєї мрії! Присвяти себе роботі на 100%, і вона стане реальністю.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Телець обіцяє пригоди на любовному фронті. Ти зустрінеш людину, яка кардинально змінить твоє життя. Наповнить його сенсом. Зроби все можливе, щоб не втратити цю людину.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Близнюки говорить, що тобі необхідно ретельніше стежити за здоров’ям. Пройди повне медичне обстеження, пропий курс вітамінів. Пам’ятай, що профілактика завжди краща за лікування. І дешевше!

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Рак прогнозує поліпшення стосунків з рідними та друзями. Організуй сімейні посиденьки, приготуй смачну вечерю і збери всіх за одним столом. Вам всім це потрібно.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Лев обіцяє фінансовий злет. Ти знайдеш нове джерело прибутку або ж отримаєш премію на основній роботі. У будь-якому випадку, готуйся до зарахування на свій рахунок кругленької суми!

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Діва говорить, що тобі необхідно більш відповідально ставитися до своєї роботи. Ти ніяк не виділяєшся, час це змінити. Начальство має побачити весь твій потенціал.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Терези каже, що час перейти на новий щабель в романтичних стосунках. Ти знайшла свою людину – зроби все, щоб ніколи не зникала з твого життя. Запропонуй своїй половинці стати твоєю назавжди.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Скорпіон прогнозує успіхи на любовному фронті та в професійній сфері. Найближчими днями ти станеш справжнім щасливчиком. Головне – не зациклюватися на негативі, бо може злякати фортуну.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Стрілець обіцяє зустріч, яка змінить все твоє життя. Ти вже опустила руки й вирішила, що ніколи не знайдеш другу половинку? Даремно. Купідон вже прицілився, залишилося недовго.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Козеріг говорить про можливі проблеми зі здоров’ям. Однак нічого серйозного у тебе не виявлять. Легке запалення легень – максимум, який випаде на твою долю. Будь спокійна, зовсім скоро стан покращиться.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Водолій говорить, що всі проблеми, які оточували тебе раніше, знайдуть своє рішення. Ти звільнишся від непотрібних переживань, відчуєш полегшення. Як тільки це відбудеться, життя зміниться на краще.

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 31 серпня по 6 вересня для знаку Риби прогнозує великі кар’єрні злети. Днями начальство викличе тебе на килим і повідомить новину, яку ти чекала роками. Тебе чекає підвищення, і ти його заслужила. Пишайся.

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