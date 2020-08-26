Любовний гороскоп для всіх знаків зодіаку на вересень 2020

Осінь цього року обіцяють дуже теплу, а значить можна буде ще вдосталь нагулятися парками і націлуватися, зустрічаючи світанок з коханою людиною. А ось які сюрпризи вас чекають в особистому житті, і чи варто чекати від свого партнера рішучих кроків, читайте в нашому любовному гороскопі для всіх знаків зодіаку на вересень 2020!

Овен (21 березня – 20 квітня)

Самотніх Овнів у вересні чекає запаморочливий роман! І чи переросте він в щось серйозне, залежить виключно від того, чи хочете ви дійсно чогось серйозного або налаштовані на легкий флірт. Розберіться в собі і тільки потім приймайте рішення – від нього залежить дуже багато чого в майбутньому!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, вам час внести трохи різноманітності в ваше життя з коханою людиною! Придумайте, куди ви можете поїхати тільки удвох, беріть квитки (нехай навіть це буде сусіднє місто або база відпочинку біля річки!) і вирушайте в міні романтичну подорож. Воно піде на користь вашим відносинам і розпалить вогонь, якого вам обом не вистачає останнім часом!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків без пари чекає несподівана зустріч з людиною з минулого, про яку ви давно не згадували. Але не буває нічого випадкового, особливо в цьому вересні – погодьтеся випити чашку кави зі старим знайомим, виділіть ці півгодини в своєму щільному графіку. Ось побачите, результат цієї зустрічі буде дуже приємним. У вас є шанс, нарешті, закохатися по-справжньому або обзавестися хорошим і вірним другом на довгі роки!

Рак (22 червня – 22 липня)

Ракам варто переглянути свої погляди на відносини. Ви останнім часом все частіше підколюєте свого партнера, все більше робите йому зауважень і зривається без приводу. Зупиніться і подивіться на причину такого вашого ставлення до коханої людини… Здається, ви таіте в собі стару образу, про яку ваш партнер і не підозрює! Варто, нарешті, поговорити начистоту, інакше ви своєю грою «в мовчанку» ризикуєте зруйнувати те, що так довго будували…

Лев (23 липня – 22 серпня)

Леви, настав ваш час! Цей місяць подарує вам масу позитивних емоцій і любовних пригод, ваша головна задача – все встигнути і нічого не упустити! Забудьте про серіали і валяння на дивані, вересень подарує вам купу крутих можливостей, відкриє двері, в які ви довго не наважувалися стукати. Тож не бійтеся ризикувати, приймати спонтанні рішення і просто насолоджуватися тими подарунками, які приготувала для вас доля 🙂

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Для Дів вересень – місяць затишшя. Це ідеальний час, щоб залишитися наодинці з собою і розібратися в своїх почуттях і бажаннях, розставити для себе всі крапки над «і» та зрозуміти, до чого ви прагнете і чого хочете насправді. Не приймайте важливих рішень, не рубайте з плеча, не піддавайтеся емоціям, просто наберіться терпіння і зовсім скоро на вас чекають круті зміни в особистому житті!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терезам варто придивитися до людей, яких їх оточують. У пошуку того самого єдиного ви так далеко закидаєте свої сітки, що не помічаєте, який «улов» на вас чекає у самого берега! Озирніться навколо – той, кого ви так старанно шукаєте, вже є у вашому житті, просто ви не даєте йому шансу проявити себе.

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Щось ви засиділися, Скорпіони! Ви так багато працювали цього літа, що час би й перепочити. Збирайте валізу і вирушайте в подорож. Кордони, звичайно, ще закриті здебільшого, але в Україні стільки крутих місць, про існування яких ви, впевнені, і не підозрювали, що можна скласти неймовірно захоплюючий маршрут! Розвійтесь, налаштуйтеся на позитив і ось побачите – налагодиться все і у всіх сферах 🙂



Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільці, кохані, та що ж ви на себе стільки всього навалили? Зупиніться! На вашій шиї вже просто місця немає. Терміново позбудьтеся усього, що не приносить вам щастя, такими темпами ви і зовсім забудете, як це – посміхатися. Ви все сподіваєтеся зустріти свою половинку, але цього не станеться, якщо ви не поставите свої інтереси на перший план – на роботі, з друзями, з батьками. Час трохи і собі, коханій, приділити увагу, а то зачахнете зовсім!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

У вас буде такий вересень, що всі інші знаки зодіаку буду заздрити! Так-так, Козероги, на вас чекають побачення під місяцем, поцілунки в найромантичніших місцях, пригоди і маса приємних сюрпризів. Але за все доведеться платити: за хвилею радості не забудьте про роботу і сім’ю. Побачення побаченнями, але ваш начальник може не оцінити запізнень і неуважності, які часто переслідує закоханих. Тож тримайте себе в руках!

Водолій (21 січня 18 лютого)

Водолії, у вересні постарайтеся якомога більше часу провести з коханою людиною. Ви влітку так багато працювали, що забули зовсім і про побачення, і про приємні сюрпризи… Час надолужувати згаяне. Романтична вечеря зі свічками, поїздка удвох, вечір в обнімку з піцою та улюбленим серіалом – у кожної пари своя романтика, головне, щоб вам двом було комфортно!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибки, це літо подарувало вам справжнє почуття! Ви закохані, ми знаємо, але не варто втрачати голову зовсім. Не забувайте приділити час і рідним, і роботі, і зустрітися з друзями на горнятко кави. Дивіться, щоб ваш роман не витіснив з життя все те, чим ви так дорожили раніше, не розчиняйтеся в одній людині, інакше можете втратити себе.

Фото: IStock

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