Концерти вересня: зустрічаємо осінь із музикою

Кінець літа — сумний час навіть для затятих оптимістів. Але ми не збираємося здаватися сезонній тузі. Тим паче що організатори радують безліччю концертів — від української рок-класики до швецького синті-попу.

Jay-Jay Johanson: філософська лірика в стилі синті-поп

Цей вишуканий романтик родом зі Швеції прославився на весь світ, не докладаючи особливих зусиль — він просто писав від душі. Jay-Jay Johanson не боїться піднімати у своїх піснях філософські теми і відмінно реалізовує це в стилях тріп-хоп, синті-поп і даунтемпо. Скоро в Києві — його новий альбом і добре відомі хіти.

Коли: 4-го вересня.

Де: ЮБК, Труханів острів.

ARTBAT і Jan Blomqvist: найочікуваніша вечірка сезону

Адепти мелодійного техно, що підірвали своєю музикою весь світ, та один із найцікавіших і багатообіцяючих музикантів Берліна зіграють разом у столиці. 5-го вересня ARTBAT і Jan Blomqvist збирають друзів-меломанів на найкращому літньому споті столиці — Osocor Residence.

Чого очікувати від цієї вечірки? Непередаваної атмосфери самої локації, видовищних інсталяцій, потужного саунду та, звісно, розривної музики. Тим паче що ARTBAT пообіцяли представити нові мелодійні треки, написані на карантині.

Коли: 5-го вересня.

Де: Osocor Residence, вулиця Виноградна.

Саша Чемеров: улюблене старе й зовсім нове

Саша Чемеров — відома персона серед справжніх поціновувачів української музики. Засновник легендарної «Димної суміші», а також груп «Мои ракети» і The Gitas.

Його самобутню музику й поезію, незважаючи на перерви у творчості й переїзди навіть за океан, незмінно люблять, пам’ятають і чекають в Україні. Тому кожен концерт Сашка стає знаковою подією. На початку осені на ще теплому дніпровському узбережжі в променях західного сонця Саша знову зіграє старі хіти, а також порадує нас гарячими новинками.

Коли: 5-го та 6-го вересня.

Де: ЮБК, Труханів острів.

«Брати Гадюкіни»: всьо чотко — йдемо без питань

Ось, де таїться душа справжнього року по-українськи — у музиці «Братів Гадюкіних». Ті, хто знають — зрозуміють. А ті, хто не знають — зобов’язані потрапити на цей ексклюзивний концерт. Тому що такі музиканти балують публіку живими концертами, на жаль, нечасто. Тим більше що присвячений виступ знаковій події — 31-й річниці першого альбому групи «Всьо чотко!».

Коли: 5-го вересня.

Де: DOCKER PUB, вулиця Богатирська, 25.

The ВЙО: вйо до реггі

Стильна карибська вечірка від законодавців українського реггі — The ВЙО дають унікальний концерт у середині вересня. Крім знайомих хітів, меломанів чекає спеціальна європейська фест-програма від групи. А також концерт подарує теплий ямайський позитив, повний релакс безпечності (як і годиться стилю реггі) й абсолютно вільну атмосферу. Зрозуміло, усе в рамках карантинних санітарних норм.

Коли: 12-го вересня.

Де: SFERA BEACH CLUB, «X-Park», Парк Дружби Народів.

Один в Каное: теплий концерт на терасі

Найліричніші українські музиканти обіцяють надзвичайне тепло, незважаючи на погоду, і задумливу атмосферу, яку тільки може дати музика… Загадковий анонс: а навіщо говорити — треба слухати й насолоджуватися!

Коли: 8-го вересня.

Де: «Всі. Свої Тераса», вулиця Десятинна, 12.

Vivienne Mort: офлайн з друзями

Даніела Заюшкіна дасть акустичний концерт із фортепіано на даху під зірками. Вона обіцяє ще більшу тонкість і чуттєву проникливість, ніж на звичайних концертах.

Більшої відкритості ліриці вона просить і від слухачів, пропонуючи всім повністю відключитися від зовнішнього світу на час зустрічі. Що ж, готові на кілька годин відмовитися від гаджетів, щоби віддатися музиці?

Коли: 14-го вересня.

Де: «Всі. Свої Тераса», вулиця Десятинна, 12.

Respublica FEST: на зустріч із музикою до Старої фортеці Кам’янця

Одна з найочікуваніших музичних подій цієї осені — це, звісно ж, ювілейний десятий фестиваль музики та стріт-арту Respublica FEST. Цьогоріч він відбудеться в новому форматі у Старій фортеці Кам’янця-Подільського та паралельно в десяти містах України.

Масштабна вулична сцена фесту розташується на п’яти майданчиках на території Старої фортеці за всіма правилами безпеки: у дворі Старої фортеці, Денній башті, Новій башті, Новому Замку, Руській Брамі і навіть на повітряній кулі. Виступи яких артистів варто чекати? Go-A, LATEXFAUNA, Аlyona Аlyona, СТАСІК, Жадан і собаки, Курган & Агрегат, ZAPASKA, Cloudless, GannaBaby, The Unsleeping та багатьох інших.

Коли: 25-27 вересня.

Де: Місто Кам’янець-Подільський, Стара фортеця.