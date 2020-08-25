Вихідні у вересні 2020: чи будуть додаткові вихідні
На жаль, місяць вересень у 2020 році не може порадувати додатковими вихідними. Оскільки державних свят цього місяця не передбачається, українці відпочиватимуть лише у звичайні вихідні – суботу та неділю.
Всього у вересні 30 днів, з яких 22 робочих і 8 вихідних. Вихідні у вересні – 5, 6, 12, 13, 19, 20, 26, 27.
І хоча додаткових вихідних через свята чекати не доводиться, але святкувати у вересні 2020 таки є що.
Календар святкових днів вересня
1 вересня — День знань
2 вересня — День підприємця
8 вересня — Міжнародний день солідарності журналістів
9 вересня — День тестувальника
15 вересня — День фармацевтичного працівника
19 вересня — День HR-менеджера
27 вересня — День туризму
30 вересня — Всеукраїнський день бібліотек
Фото: iStock
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