Якщо тебе раптом потягнуло на «кулінарні подвиги», і ти не знаєш, що б такого смачного приготувати, радимо зупинити свій вибір на пирозі з домашнім сиром та шпинатом. Шпинат містить калій, кальцій, клітковину, фосфор, залізо, вітамін С, деякі вітаміни групи В, а його калорійність – лише 17 ккал у 100 гр. Тож записуй рецепт корисного і смачного шпинатово-сирного пирога!

Щоб приготувати пиріг із домашнім сиром та шпинатом, тобі знадобиться:

борошно пшеничне – 1,5 склянки масло вершкове – 100 гр. яйце – 3 шт. вода – 3 ч. л. шпинат – 400 г домашній сир – 200 г твердий сир – 100 г сіль, перець – за смаком

Розпочинаємо приготування!

Дістань масло з холодильника і дай йому трохи розтанути, щоб воно не було твердим. Поріж масло на кубики й виклади у миску, туди ж висип борошно. Ложкою розітри масло і борошно у дрібну крихту. Вмішай в неї одне яйце, 3 чайні ложки води і сіль. Виміси тісто руками, воно має вийти трохи жирним.

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В окремій ємності розімни домашній сир із двома яйцями. Додай до них тертий твердий сир. Шпинат дрібно поріж і додай до сирної маси. Посоли, поперчи і ретельно перемішай. Розкачай з тіста млинець товщиною 2-3 см, щоб його діаметр був більший, ніж форма, в якій ти будеш випікати пиріг. Форму вистели папером для випікання і змасти маслом. Виклади в неї млинець, щоб краї загнулися по стінках. Всередину тіста ложкою виклади сирно-шпинатну суміш. Розподіли рівномірно. Випікай 45 хвилин при середній температурі. Стеж, щоб начинка й тісто пропеклися!

Наш пиріг готовий! Смачного!

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