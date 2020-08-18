Почати день з корисного легкого сніданку – приємна звичка у такий напружений час. Що ж смачного приготувати, щоб енергії вистачило надовго? Ми підібрали рецепти сніданків на будь-який смак. Їх можна легко приготувати, навіть не маючи особливих кулінарних навичок.

Скрембл із авокадо та тостом

Насправді це модне слово позначає яєчню-бовтанку, але погодьтеся, скрембл з авокадо звучить значно краще!

Рецепт скрембла

Інгредієнти:

Яйця-2 шт.

Молоко – 2 ст. л.

Оливкова олія – 1 ч. Л.

Дрібка солі

1/2 авокадо

Тост

Рецепт тостика, думаємо, вам не потрібен, тому переходимо відразу до приготування скрембла.

Ретельно збийте яйця. Від того, наскільки якісно ви це зробите, залежить пишність страви Акуратно влийте злегка підігріте молоко, додайте сіль і продовжуйте збивати Розігрійте сковороду, змажте її маслом і вилийте яєчну суміш. Зачекайте пару хвилин, поки вона «схопиться» й акуратно перемішайте, щоб вийшли окремі шматочки Розімніть авокадо ложкою і викладіть на тост Зверху викладіть злегка остиглий скрембл. Готово!

Насправді цю страву можна доповнити і рибкою, і курячим філе, головне – скрембл готувати окремо, інакше вся його магія зникне!

Читай: Кулінарний словник: Що таке скрембл, і як його готувати

Ліниві вареники

Ідеальна страва для тих, хто любить починати день із солодкого сніданку і при цьому стежить за фігурою!

Рецепт лінивих вареників

Інгредієнти:

Яйце куряче – 1 штука

Домашній сир – 200 г

Пшеничне борошно – 30 г

Цукор – за смаком

Сіль – за смаком

Приготування

Викладіть сир у миску, додайте яйце, цукор та борошно і перемішайте до однорідної консистенції. Якщо маса вийшла занадто липкою, додайте трохи борошна Викладіть сирну масу на дощечку, посипану борошном, розділіть навпіл і скачайте однакові ковбаски. Утворені ковбаски розріжте на невеликі шматочки У невеликій каструлі доведіть до кипіння воду. Акуратно, один за другим, опустіть наші варенички в киплячу воду. Варіть, злегка помішуючи, щоб не злиплися. Коли вареники спливуть, дайте їм ще хвилину поваритися і дістаньте шумівкою

Готово! Ліниві вареники можна подавати на стіл з варенням, сметаною або фруктами. Смачного!

Запечена гранола

Ще одна солодка страва, яка безпечна для вашої фігури!

Рецепт граноли

Інгредієнти:

Горіхи – 150 г

Вівсяні пластівці – 400 г

Сухофрукти – 150 г

Мед – 3 ст. л.

Рослинна олія

Приготування

Горіхи (можна використовувати будь-які!) подрібніть. Можна просто порізати ножем на невеликі шматочки Наріжте сухофрукти дрібними кубиками Змішайте пластівці, горіхи і сухофрукти. Розтопіть мед на водяній бані, змішайте з оливковою олією і додайте отриману суміш до пластівців. ретельно перемішайте Викладіть гранолу на деко, розрівняйте рівним шаром і поставте у розігріту до 160 градусів духовку на 30-40 хвилин. Під час приготування кілька разів перемішайте гранолу Готову страву залиште на півгодини остуджувати

Подавати гранолу можна з йогуртом, молоком, фруктами, кефіром або соком. Смачного!

Сирна запіканка

Страва, яка не потребує особливих кулінарних навичок, і припаде до смаку і дорослим, і малечі.

Рецепт сирної запіканки

Інгредієнти:

Сир знежирений – 450 г

Сметана 15% – 300 г

Яєчний білок – 2 шт.

Яйця – 2 шт.

Манна крупа – 2 ст. л.

Цукор ванільний – ½ ч.л.

Сухарі дрібні – 1/3 склянки

Приготування

Відділіть білки від жовтків Змішайте манку, сир, сметану, 2 жовтки і 1 білок, ванільний цукор в однорідну масу в мисці. Для отримання ідеальної консистенції можна використовувати блендер Збийте білок одного яйця в пишну піну й додайте до сирної маси Форму для випікання змастіть маслом і на дно і стінки рівним шаром викладіть сухарі. Зайві струсіть Викладіть поверх сухарів сирну масу і поставте в попередньо розігріту до 170 градусів духовку Випікайте страву близько 60 хвилин, потім дістаньте, накрийте паперовим рушником і дайте трохи охолонути.

Сирна запіканка готова! Смачного!

Зелений салат із полуницею

Салат на сніданок – відмінне рішення, особливо, якщо ми говоримо про неймовірний салат із полуницею.

Рецепт салату з полуницею

Інгредієнти:

Полуниця – 150 г

Сир фета – 100 г

Листя салату – 40 г

Арахіс – 70 г

Оливкова олія – 1 ст.л.

Приготування

Помийте і наріжте полуницю слайсами Сир фета наріжте кубиками Змішайте в глибокій мисці листя салату, арахіс, полуницю і сир Заправте салат оливковою олією. Для смаку можна додати пару крапель натурального лимонного соку і оцту

Салат готовий! Смачного!

Фото: IStock

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