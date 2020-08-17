Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Овен запевняє, що наступні сім днів сприятимуть новому потоку знань. Тебе не покидатиме думка продовжити своє навчання. Тобі варто докласти максимум зусиль для свого майбутнього. Добросовісно виконуй свої задачі та не приймай поспішних рішень. Зірки підказують, що ця гра варта свічок.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Телець говорить, що задумане починає втілюватися в життя. Не бійся ризикувати, якщо це виправдано, і слухай свою інтуїцію. Проте розсудливо розпоряджайся фінансами. Зірки застерігають від необдуманих покупок. Не поспішай заповнювати онлайн-корзинку дівочими слабкостями.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Близнюки радить стати більш активною. Не паси задніх в особистому житті. Влаштуй романтичну вечерю при свічках і підбери влучний плей-лист. Якщо твоя половинка не поруч, зроби онлайн-«романтік». Це ідеальний тиждень для відвертих розмов та планування спільного майбутнього.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Рак попереджає про кардинальні зміни. Не турбуйся, якщо вони будуть незапланованими, і ти не знатимеш, куди йти. Вірні друзі завжди відкриті для підтримки, навіть о третій годині ночі. А ще – довіряй життю. Воно підготувало для тебе дуже приємний сюрприз.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Лев (23 липня – 22 серпня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Лев радить не доходити до абсурду на карантині. Постав на паузу всі неприємні моменти та глянь на них збоку. Зірки гарантують, що такий метод допоможе взяти ситуацію в свої руки. Постався відповідальніше до свого здоров’я. Не забувай мити ретельно руки з милом та дезінфікуй речі.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Діва рекомендує вдихнути на повні груди, зібрати всі сили та сконцентруватися на роботі. Можливо, тобі доведеться змінити свої плани. Будь обачливою в словах та вчинках, є ризик зіткнутися з плітками. Цього тижня зірки радять бути готовою до неочікуваної розмови з близькою людиною.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Терези прогнозує вирішення справи, яка довго займала всі твої думки. Тобі потрібно буде багато спілкуватися з людьми. Але не забувай про заходи безпеки на карантині! Всі зустрічі проводь у онлайн-режимі. Зірки радять впродовж тижня зайнятися спортом. Пробігти підтюпцем від дивану до холодильника – не згодиться. Час згадати всі збережені YouTube-тренування для дому!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Скорпіон підказує, що зараз чудова нагода для втілення найбільш божевільних ідей. Тільки не захоплюйся сильно, тримай все під контролем. Зірки підказують, що скоро з’явиться людина, яка розверне твоє життя на всі 180 градусів. Не проспи цю зустріч і ретельно перевіряй свої повідомлення!

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У гороскопі на тиждень з 13 по 19 грудня для знаку Стрілець є попередження: якщо не наважишся проявити себе зараз – вже ніколи не знайдеш у собі сміливість. Будь більш наполегливою та впертою, коли йдеться про твої інтереси! У тебе все вийде! Пам’ятай, сміливі завжди мають успіх.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Козеріг радить контролювати свої емоції. Наступні сім днів можуть стати випробуванням на стійкість. Пам’ятай, що нерви не відновлюються. Тому зберігай спокій і адекватно оцінюй ситуацію. Головне – тримати дистанцію та не відкривати стрічку Facebook.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Водолій говорить приділити час рідним. Якщо забудеш про близьких, відчуєш себе самотньою. Тому покажи свою любов тим, хто по-справжньому заслуговує на неї. І чекай на приємні новини. Хтось готує тобі сюрприз.

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Гороскоп на тиждень з 17 по 23 серпня для знаку Риби говорить, що все в твоєму житті йде по плану. Твоє щастя не залежить від зовнішніх умов, воно залежить від того, що всередині! Фінансові питання та проблеми вирішуватимуться дуже легко. Не думай про дурниці й будь розумницею.

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