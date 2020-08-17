Як поводитися з грошима, щоб у 2020 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2020. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у другий місяць літа року Білого Металевого Пацюка, читай фінансовий гороскоп на серпень 2020 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Овен (21 березня – 20 квітня)

На тебе чекає великий фінансовий злет! Твої недавні інвестиції окупляться сповна, й багато людей заздритимуть тобі. Але будь обережною: якщо легкі гроші затуманять розум, ти можеш втратити все. Тримай емоції під контролем!

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Телець (21 квітня – 21 травня)

Прийшов час навчитися економії. Протягом двох літніх місяців ти ні в чому собі не відмовляла, тому твій гаманець сильно «схуд». Щоб до осені не залишитися «на мілині», в серпні-місяці стережися спонтанних покупок.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Якщо давно хотіла зайнятися інвестиціями, серпень чудово підійде для реалізації давнього бажання. Але почни з невеликих сум, і серйозно підійти до вибору проектів для інвестицій.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Рак (22 червня – 22 липня)

Як і Овнам, тобі нереально везтиме в фінансовому плані. Можеш розраховувати на солідну надбавку до зарплатні або премію. Ти багато працювала останнім часом – начальник це бачив і нарешті вирішив винагородити.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Лев (23 липня – 22 серпня)

Емоції стануть твоїм головним ворогом у серпні-місяці. Ти будеш схильна до спонтанних покупок. Навіть вирішивши сходити за хлібом до найближчого магазинчика, можеш повернутися додому з парочкою нових вечірніх суконь. Будь обережна з подібними витратами!

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На тебе чекає дуже сприятливий фінансовий період! Бос довірить тобі серйозний проект, який може принести компанії величезний прибуток. Якщо впораєшся з ним і успішно реалізуєш, тебе озолотять!

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У серпні-місяці ти будеш щасливою як ніколи! Давно планувала покупку нерухомості або серйозну інвестицію? Час прийшов! Будь-яке твоє рішення принесе чималий прибуток. Головне, щоб воно було обдуманим.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Спонтанні витрати та покупки на емоціях – заборонена зона для тебе в серпні-місяці. Замість того, щоб тринькати накопичене, знайди підробіток. В іншому випадку до осені ти можеш залишитися з порожнім гаманцем.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Ти станеш справжнім фінансовим щасливчиком у серпні. Масштабні покупки, вкладення в великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Це твій час – насолоджуйся заслуженим «службовим романом» із фортуною!

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Будь обережна в гонитві за прибутками! Якщо тебе не влаштовує власне фінансове становище, не поспішай завалювати себе понаднормовою роботою та підробітками. Всіх грошей не заробиш! А якщо підірвеш здоров’я, все накопичене доведеться спустити на лікування.

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Тобі не вистачає безумства, й серпень – ідеальний час, щоб виправити це. Ризикуй, шукай можливості та користуйся ситуацією – ти можеш зірвати великий куш. Пам’ятай: немає нічого неможливого, якщо підходити до справи з розумом!

Фінансовий гороскоп на серпень 2020: Риби (19 лютого – 20 березня)

У період літніх відпусток і нескінченних нічних тусовок дуже складно встояти від спокуси витратити все, що є в гаманці. Складно, але можливо. Тримай емоції під контролем, не допускай незапланованих витрат. І тоді до осені твій гаманець не спорожніє.

Фото: istock

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