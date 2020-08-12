Як не втекти зі спортзалу після першого тренування

Як не втратити інтерес до спорту після першого заняття, як позбутися крепатури і перестати соромитися своєї фігури в оточенні «фітоняш» – на ці та інші питання у нас є для тебе відповіді

Кожній дівчині це знайомо: прийшла весна і хочеться змінити теплий светр на улюблену футболку. Але пара-трійка кілограмів, набраних протягом зими, не дають спокою! Найчастіше ми швиденько біжимо в спортзал, купуємо абонемент, з гордо піднятою головою в новенькому костюмі крокуємо годину на біговій доріжці і… більше не приходимо на тренування. Тому що на наступний день на нас «накидається» страшна крепатура, з’являється сотня справ, які терміново вимагають твоєї уваги, а весняне сонечко манить на прогулянку з подругами. Одиницям вдається втриматися і не піддатися спокусі закинути абонемент в далеку шухляду.

Буває ще, що прийшовши в зал після тривалої перерви в тренуваннях, озираючись на струнких дівчат на сусідніх тренажерах, стає незатишно: піднімають голову всі комплекси. І змусити прийти себе на друге заняття складніше лише тому, що розумієш, що знову будеш порівнювати себе з «сусідками» і відчувати їх перевагу. З цим почуттям теж непросто впорається, але можна!

Якщо тобі здається, що в тренажерному залі всі «витріщаються» на твої складки (навіть якщо їх немає!), запам’ятай одне: нікому ні до кого немає діла на тренуванні. Кожен стурбований виключно собою. Повір, тій худишці теж непросто і у неї немає сил дивитися на всі боки, а тим більше, подумки потішатися над «підсніжниками» (так іноді називають тих, хто приходить в зал на початку весни, щоб схуднути до літа, і зникають з приходом осені, – прим. ред.).

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Якщо ж ти соромишся поглядів оточуючих «качків» -чоловіків, вибери для початку або спортзал, в який ходять виключно дівчата (так-так, такі теж існують) або ж запишись на групове тренування зі, наприклад, стретчінгу – там вже точно ти не зустрінеш представників сильної статі.

Якщо ж тебе після першого тренування злякала крепатура, на тебе чекає важкий бій з самою собою і своєю лінню. Головним аргументом в цій битві повинно стати те, що після другого тренування крепатура стане меншою. А після третьої-четвертої зникне зовсім!

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Полегшити біль в м’язах можна, додавши в свій раціон продукти, багаті вітамінами А і D, а також замінивши каву і чорний чай зеленим. І ще – обов’язково пий багато рідини, а точніше – чистої води!

Швидше за все, тобі доведеться завести планнер і в ньому ретельно розпланувати свій графік, враховуючи тренування. Адже це тільки так здається, що потрібна всього година-півтори. А час на дорогу до спортзалу, на перевдягання, на душ? Це все теж варто порахувати, коли будеш планувати день. Так ти точно все встигнеш і не запізнишся на жлдну зустріч!

Мотивуй себе! Всім дівчаткам потрібна мотивація, щоб зробити щось, що не дуже хочеться, але треба. А ось що саме тебе мотивує – вирішуй сама. Для кого-то супермотиватором стане нова красива форма, в якій ти будеш сяяти на тренуванні.

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Комусь доведеться купити сукню на розмір менше і призначити дату, коли ти плануєш її надіти. А кому-то досить буде робити селфі в роздягальні і збирати лайки й похвальні коментарі. Зізнайтеся, це ж теж мотивує?

Ось і всі секрети! І пам’ятай, всі худишки на сусідніх тренажерах теж колись боялися прийти на друге тренування, але впоралися зі своїм страхом і комплексами. А тих, кому це не вдалося, ти не побачиш – вони сидять вдома і заїдають свої страхи булочками. Тож вирішуй, де ти хочеш опинитися за пару місяців – в ряду красунь на пляжі або на дивані з коробкою цукерок.

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