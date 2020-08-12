як зберегти засмагу корисні поради

СЕКРЕТИ КРАСИ: Як зберегти засмагу надовго
Отримати гарну рівну засмагу не завжди вдається з першого разу. До того ж, тривале перебування на сонці не дуже корисно для здоров’я. Як правильно засмагати, щоб швидко досягти бажаного відтінку шкіри і зберегти його надовго? Ми зібрали поради, які допоможуть тобі залишатися «шоколадкою» довгі тижні! Так що записуй!
- Підготовка
Дуже важливо перед тим, як вирушати на пляж, підготувати шкіру. Обов’язково очисти її за допомогою скрабу за кілька годин до виходу з дому. Після пілінгу засмага лягає рівніше і міцніше «чіпляється». Після очищення шкіри обов’язково нанеси зволожуючий крем, масло або лосьйон.
- Фреш
Не дарма кажуть, що «Людина – це те, що вона їсть». Якщо ти хочеш, щоб засмага якомога швидше «прилипла» до тебе, кожен день випивай склянку свіжого морквяного соку. У цьому овочі міститься вітамін бета-каротин, який посилює інтенсивність засмаги, і при цьому відбиває агресивні сонячні промені, не дозволяючи їм проникати в глибинні шари шкіри.
- Для засмаги
Сьогодні у магазинах можна знайти безліч засобів, що підсилюють засмагу, і при цьому захищають шкіру від негативного впливу сонячних променів. Вибираючи масло, лосьйон або крем для засмаги, обов’язково зверни увагу на напис на етикетці. На ній обов’язково повинні бути вказані SPF-фільтри. Інтенсивність їх обирай в залежності від свого типу шкіри: чим вище маркування SPF-фільтра, тим вищий ступінь захисту від сонця.
- У тіні
І хоча це звучить дивно, засмагати краще в тіні. Так, здається, що лежачи під прямими сонячними променями, можна засмагнути набагато швидше, ніж в прохолодній тіні, але це не так. Після надто інтенсивного впливу сонячних променів шкіра «захоче позбутися» від засмаглих клітин, і почне лущитися. А це ж зовсім не те, чого ми домагалися, правда?
- Після засмаги
Обов’язково запасися засобами «після засмаги». Вони виступають «закріплювачами» і «охолоджувачами» у деяких випадках. Обирай креми або лосьйони з вмістом пантенола – він заспокоїть почервонілі ділянки шкіри, і меланіну – він допоможе засмазі довше протриматися. Наносити ці засоби потрібно перед тим, як іти з пляжу, і потім – після прохолодного душу. В жодному разі не три тіло мочалкою, ти можеш пошкодити шкіру, яка після сонячних ванн особливо чутлива.
І наостанок, запам’ятай, якщо ти хочеш зберегти засмагу надовго, тобі доведеться відмовитися від походів в лазню і сауну, від жорстких мочалок, від гелів для душу з вмістом відбілюючих компонентів (огірковий і лимонний сік, молоко, звіробій і т.д.), від скрабів і очищаючих масок, які знімають верхніх шар шкіри.
І ще один маленький лайхак: приймаючи ванну, додай кілька чашок міцно завіреного чаю або кави – це допоможе утримати загар!
Фото: IStock
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