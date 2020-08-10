Останній місяць літа дозволить жителям України трохи більше відпочити. Вихідні в серпні традиційно будуть на один день більше, ніж у липні. Адже 24 числа країна святкує День Незалежності. У 2020 році він припадає на понеділок, а значить додаткові вихідні на День Незалежності – це субота, неділя і понеділок, з 22 по 24 серпня. У всіх з’явиться чудова можливість відвідати святкові заходи, рвонути з близькими або друзями досліджувати красиві куточки країни чи вибратися на природу, яскраво провівши літо.

Всього в серпні 31 день, з яких 20 робочих і 11 вихідних. Вихідні в серпні – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 30.

Календар святкових днів серпня

2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.

8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України, Міжнародний день котів, Міжнародний день офтальмології, День альпініста.

9 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.

12 серпня – Міжнародний день молоді.

13 серпня – Міжнародний день шульги.

15 серпня – День археолога.

19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги.

23 серпня – День Державного Прапора України.

24 серпня – День Незалежності України.

29 серпня – День далекобійника.

30 серпня – День шахтаря.

Фото – iStock

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