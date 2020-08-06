Якщо ви плануєте весілля у 2020 році, напевно у ваших планах – торжество у ресторані. І для того, щоб правильно все організувати, нічого не забути і не випустити з уваги, потрібно заздалегідь знати, які запитання ставити менеджеру ресторану при виборі. Ми зібрали 10 найважливіших запитань, що допоможуть тобі полегшити підготовку до весілля й вибрати ресторан, який вам ідеально підходить!

Вартість страв на одну персону

Це, мабуть, найважливіше запитання, адже, відштовхуючись від названої ціни, ви можете легко порахувати загальну суму банкету. Не забудьте уточнити, скільки грам передбачається на одну людину за цю суму: в різних ресторанах грамовки різні, і від цього залежить підсумкова вартість. В середньому сьогодні по Україні ціна на страви на одну людину складає 1000-1200 грн.

Чи є сервісний збір

Найчастіше сервісний збір складає 10% від вартості всього банкету. Однак у деяких закладах його може не бути взагалі, в деяких він може бути більшим, а є ще список ресторанів, в яких він є, просто заздалегідь закладений у вартість банкетного меню. Все це варто враховувати, щоб додаткові 5 000 – 10 000 не стали для вас неприємним сюрпризом.

Оренда локації під церемонію

Обов’язково уточніть у менеджера, чи доведеться вам окремо доплачувати за галявину для церемонії. Найчастіше за локацію доведеться доплатити, проте в деяких ресторанах вона може бути з приємними бонусами: місцевою аркою, стільцями, столиком для церемонії та ін. У такому випадку вам вдасться заощадити на цих речах.

Які в ресторані меблі

Здавалося б, хіба не байдуже? Насправді для загальної картинки це дуже важливо. Цілком ймовірно вам запропонують ресторанні коричневі стільці з високими спинками або дачні ротондові (плетені) меблі, а ви завжди мріяли про білі розкладні стільчики, як в американських фільмах. Тоді доведеться їх замовляти окремо, а це додаткова стаття витрат. Те ж стосується і скатертин, і столів. Подивіться все заздалегідь хоча б на фото.

Захист від ос і комарів

Якщо ви вибираєте ресторан біля води і плануєте весілля в липні-серпні, обов’язково запитайте, як борються з комахами. Наявність рою комарів або ос, що кружляють над вашими столами, аж ніяк не додасть святу позитиву. Тому якщо на території ресторану використовують спеціальні засоби, будьте спокійні, а якщо ж ні – запасіться репелентами самі заздалегідь і запропонуйте скористатися ними гостям перед початком весілля.

Чи можна приносити свій алкоголь

Це величезна стаття витрат у загальному списку, тому при виборі ресторану обов’язково уточніть, чи можете ви принести свій алкоголь або хоча б частину його. Найчастіше якщо бенкет великий, вам легко дозволять принести свій міцний алкоголь, а ось вино і шампанське, швидше за все, запропонують купити в ресторані. Є варіанти і з повністю безкоштовним алкоголем, а є заклади, в які не можна категорично приносити нічого свого. Найчастіше зустрічається оплата коркового збору за принесені пляшки, вона може коливатися від 50 до 150 грн в середньому.

Сертифікат на торт

Мало хто замовляє торт у ресторані, тому якщо ви плануєте привезти свою кондитерку, заздалегідь уточніть, чи потрібен для неї сертифікат або достатньо буде розписки.

Фрукти

Це, звісно, крапля в морі весільних витрат, але дізнайтеся у менеджера, чи можете ви принести свої фрукти, і скільки це коштуватиме. Уточніть, скільки візьмуть за нарізку і сервіровку ваших фруктів. Це може бути як безкоштовно, так і коштувати близько 500 грн – в залежності від рівня обраного для весілля закладу.

Апаратура для діджея і ведучого

Звісно, ви вже вибрали діджея і ведучого, але от яка в них буде апаратура – своя чи місцева, варто проговорити заздалегідь. Якщо вся необхідна техніка є в залі, і ви можете нею користуватися, то вийде непогано заощадити. Те ж стосується і світломузики.

Чи є в ресторані свій декор

Цілком імовірно, що в обраному вами закладі є чохли на стільці, стрічки, ліхтарики, може бути навіть прикрашена арка. Уточніть вартість оренди всього декору, дізнайтеся, що саме вам можуть запропонувати, і хто це все буде встановлювати. Є шанс, що ви зможете мінімізувати витрати на декоратора і обмежиться привізною флористикою!

Це 10 основних запитань, які ви маєте поставити бенкетному менеджеру при виборі ресторану для весілля. Сподіваємося, вам знадобляться наші поради, і ви отримаєте в результаті торжество своєї мрії і зможете навіть трохи заощадити!

Фото: Istock