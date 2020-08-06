Ігри на розвиток сенсорики для дітей: поради від психолога Світлани Ройз
Залишатися вдома з маленькими дітьми навіть на кілька днів – те ще випробування. А під час карантину, коли виходити без особливої потреби не рекомендують, це перетворюється на челендж на терпіння. А якщо діти ще й дошкільного віку, значить, головні їхні аніматори – це мама й тато.
Здається, що батьки знають безліч ігор і розуміють, чим можна зайняти дитину. Але, як стверджує дитячий психолог Світлана Ройз, сучасне покоління дітей не отримує достатньої кількості стимулів у різних каналах сприйняття. У них перестимульований візуальний канал, решта – часто дефіцитарні. Саме тому вона рекомендує батькам підключати «сенсорні ігри», які задіюють різні канали сприйняття.
Отже, на своїй сторінці в Facebook Світлана Ройз розказала більше 50 «сенсорних» ігор для дітей від 3 до 8 років:
- Візуальний канал:
- Роздруківки розмальовок та книжки-розмальовки
- Малювання мандал
- Малювання одночасно на одному аркуші
- Малювання зубною щіткою
- Малювання долонями (ставити відбитки пальців і домальовувати деталі)
- Малювання з заплющеними очима
- Викладання малюнків нитками
- Створення ангелів з макаронів
- Створення іграшок із втулок від туалетного паперу
- Дітям різного віку подобається «обривна» аплікація. Спочатку руками рветься на дрібні шматочки або кольоровий папір, або сторінки журналів, потім з уривків робиться колаж.
- Кожен день тижня назвати своїм кольором. Наприклад, понеділок – червоний, вівторок – помаранчевий, середа – жовтий і т. д. за кольорами веселки. Кожен день надягати одяг або якусь деталь одягу певного кольору, спробувати знайти продукти такого кольору або час від часу кричати слово «червоний» – і потрібно швидко торкнутися предмету цього кольору.
- Вербальний канал:
- Вчити щодня одне нове слово іноземною мовою. З цього ж слова, написаного багато разів, можна зробити малюнок.
- З букв одного слова складати інші слова. Наприклад, з літер слова трансформатор можна придумати: торт, трон, рот, форма, фарт.
- Гра «телеграма». На кожну букву загаданого слова придумати слово так, щоб вийшло речення. Наприклад, СЛОН – сивий лікар оглядає немовля.
- Співати
- Говорити скоромовки
- Ми з донькою граємо у «вгадай предмет», ставлячи запитання, на які можна відповісти лише «так» або «ні».
- Тактильний:
- Ігри з кінетичним піском (у нас є «розкопки динозаврів» – промислова гра з формочками динозаврів, раніше донька гралася в пасочки, зараз я ховаю в пісок «скарби», а дитина їх відкопує).
- Підноси з крупами, на яких можна писати, малювати, ховати там предмети (навіть дітям 8-9 років це подобається).
- Ігри з водою. Наприклад, запускати кораблики на воді, переміщати їх диханням.
- Домашні басейни з кульками.
- Розпізнавати предмети навпомацки
- Аудіальний:
- Слухати тишу.
- Заплющити очі й розрізнити якомога більше звуків.
- Написати букву «р» у рядок від зовсім маленької до величезної. А в іншому рядку від величезної до маленької. Просити дитину, щоб вимовляла звук, підвищуючи гучність. Що менша буква, то тихіший голос.
- З заплющеними очима вгадувати, по якому предмету вдарили (ложкою, олівцем…)
- Просторове сприйняття, концентрація, 3D (такі ігри стимулюють і розвиток частин мозку, пов’язаних із математичними здібностями, критичним мисленням)
- Змійка.
- Магнітний конструктор.
- Мозаїки, які потім можна прасувати, і виходять підставки під чашки.
- Орігамі.
- Джанга.
- Мікадо (можна замість промислових «паличок» використовувати олівці, ложки…)
- Шашки, шахи, доміно.
- Пазли.
- Можна вчити дітей пришивати ґудзики, вишивати, в’язати, плести макраме.
- Запускати дзиги, спостерігати за їх кружлянням.
- Домашній квест, пошуки скарбів.
- Переміщатися по кімнаті з заплющеними очима, орієнтуючись лише на команди партнера по грі.
- «Оральний праксис» та «ігри з диханням»:
- Мильні бульбашки.
- Аеробол – дмухаємо на обгортки з-під цукерок.
- Задмухуємо свічки.
- Намагаємося підтримувати в повітрі легкий предмет, наприклад, перо.
- Разом співаємо.
- Через широкі коктейльні трубочки дмухаємо на кульку з паперу – потрапляємо нею в «ціль».
- «Соціальні ігри»:
- Рольові ігри з ляльками та іграшками, домашній театр.
- Тіньовий театр.
- Можна разом займатися кулінарією, грати в ресторан (це здорово допомагає, коли потрібно швидко приготувати обід, посадити дитину за малювання меню…)
- Варити разом шоколад.
- Робити міні-вистави, записувати їх на камеру телефону.
- «Зустріти» дітей із друзями – в zoom, чаті вайбера та ін.
- Оркестр (інструменти – все, що видає звук в домі).
- Рух:
- Твістер.
- Пальчиковий твістер.
- Стрибки на кулі-стрибунці.
- Хованки.
- Битва подушками.
- Битва кульками.
- Коли ми обмежені в русі, донька особливо любить настільний (наліжковий) футбол.
- Ми часто з донькою танцюємо «різний настрій». (Якщо зовсім мало місця, можна ниткою викласти кордон «танцполу» і ввести додаткове правило – за нього не виходити).
Важливо пам’ятати, що діти до шести років прагнуть грати в «егоцентричні» гри – за своїми правилами. Але пропонуючи їм гру зі встановленими правилами, батьки готують їх до дорослого життя, де потрібно дотримуватись певних норм.
Фото: IStock
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