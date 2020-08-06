Літо – сезон свіжих фруктів, і використовувати їх корисні властивості потрібно по максимуму. Крім десертів, смузі і коктейлів, з більшості фруктів можна приготувати різноманітні натуральні маски для обличчя. Вони набагато ефективніші, ніж магазинні. Та й наносити на шкіру ароматне фруктове пюре приємніше, ніж будь-який крем, правда? Зараз на прилавках гірками лежать соковиті персики, тому саме з цих фруктів пропонуємо тобі зробити маску для обличчя. Ми вибрали три оригінальних рецепти, які легко приготувати в домашніх умовах. Отже, записуй!

Персик + мед

Така маска підвищує тонус і пружність шкіри. Тобі знадобиться:

– 1 персик

– 1 ст.л. меду

Очисти персик, витягни з нього кісточку, і ретельно виделкою розімни плід, поки не вийде каша. Додай до неї мед і знову перемішай. Отриману маску нанеси на обличчя і залиш на 10-15 хвилин. Потім змий теплою водою.

До речі, якщо у тебе суха шкіра, можеш додати 1 ч.л. оливкової олії!

Персик + білок

Цей засіб ідеально підійде для жирної шкіри: він прибирає зайвий блиск, знежирює і тонізує.

Тобі знадобиться:

– 1 персик

– 1 яйце

Очисти персик, дістань кісточку і розімни м’якоть виделкою в кашу. Розбий сире яйце і акуратно відділи білок від жовтка. Білок додай до персику та перемішай масу до максимальної однорідності. Нанеси маску на обличчя і залиш на 15 хвилин, доки не відчуєш, що суміш підсохла і стягує шкіру.

Змий маску теплою водою.

Лайфхак! Жовток не викидай, а нанеси на корені волосся перед миттям голови, і залиш на 5-10 хвилин. Потім ретельно змий теплою водою з шампунем. Така маска зміцнює структуру волосся і додає йому м’якості.

ТОП-3 кращих рецепта маски для обличчя на основі кефіру

Персик + лимонний сік

Ідеальна літня маска, яка освіжає і тонізує шкіру. Для приготування тобі знадобиться:

– 2 персика

– 25 мл лимонного соку

– 5 г харчової соди

– 5 г рідкого меду

Очисти персики, видали з них кісточки і м’якоть подрібни. До отриманого пюре додай лимонний сік, соду і мед. Ретельно перемішай! Маску нанеси на обличчя і залиш на 15 хвилин, потім змий прохолодною водою.

Фото: IStock