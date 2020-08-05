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Тартар з лососем: рецепт приготування покроково

рецепт тартара

Напевно тобі вже набридли банальні страви – салати, котлети, макарони і т.д. Тому ми пропонуємо вивчити новий рецепт, який точно стане коронним в твоєму списку. Рецепт ніжного тартара з лососем. Для його приготування тобі не знадобляться особливі кулінарні навички та багато часу. Все дуже просто і легко!

Щоб приготувати ніжний тартар з лосося, тобі знадобиться:

  • 350 г філе лосося
  • червона цибуля
  • 15 мл винного оцту
  • 15 мл лимонного соку
  • 30 мл оливкової олії
  • свіжа петрушка або кінза
  • сіль
  • перець

тартар приготувати

Приступаємо до приготування!

Крок 1

У великій мисці змішай лимонний сік і оцет.

Крок 2

Дрібно поріж цибулю і залий її лимонним соусом.

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Крок 3

Зелень подрібни і розітри зі спеціями.

Крок 4

Філе лосося (можна взяти злегка підсолене!) наріж невеликими кубиками і влий до нього лимонний маринад.

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Крок 5

Додай зелень і оливкове масло, й знову ретельно перемішай. Готово!

тартар з лососем рецепт

Подавати тартар можна з чим завгодно – з гарніром, з тостами або як самостійну страву. Найкрасивіше сервірувати тартар рівною гіркою, яку легко зробити за допомогою звичайної чашки або мисочки.

Смачного!

Фото: IStock

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