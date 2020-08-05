Тартар з лососем: рецепт приготування покроково
Напевно тобі вже набридли банальні страви – салати, котлети, макарони і т.д. Тому ми пропонуємо вивчити новий рецепт, який точно стане коронним в твоєму списку. Рецепт ніжного тартара з лососем. Для його приготування тобі не знадобляться особливі кулінарні навички та багато часу. Все дуже просто і легко!
Щоб приготувати ніжний тартар з лосося, тобі знадобиться:
- 350 г філе лосося
- червона цибуля
- 15 мл винного оцту
- 15 мл лимонного соку
- 30 мл оливкової олії
- свіжа петрушка або кінза
- сіль
- перець
Приступаємо до приготування!
Крок 1
У великій мисці змішай лимонний сік і оцет.
Крок 2
Дрібно поріж цибулю і залий її лимонним соусом.
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Крок 3
Зелень подрібни і розітри зі спеціями.
Крок 4
Філе лосося (можна взяти злегка підсолене!) наріж невеликими кубиками і влий до нього лимонний маринад.
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Крок 5
Додай зелень і оливкове масло, й знову ретельно перемішай. Готово!
Подавати тартар можна з чим завгодно – з гарніром, з тостами або як самостійну страву. Найкрасивіше сервірувати тартар рівною гіркою, яку легко зробити за допомогою звичайної чашки або мисочки.
Смачного!
Фото: IStock