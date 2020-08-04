як зберегти засмагу корисні поради

Отримати гарну рівну засмагу не завжди вдається з першого разу. До того ж, тривале перебування на сонці не дуже корисно для здоров’я. Як правильно засмагати, щоб швидко досягти бажаного відтінку шкіри і зберегти його надовго? Ми зібрали поради, які допоможуть тобі залишатися «шоколадкою» довгі тижні! Так що записуй!

Підготовка

Дуже важливо перед тим, як вирушати на пляж, підготувати шкіру. Обов’язково очисти її за допомогою скрабу за кілька годин до виходу з дому. Після пілінгу засмага лягає рівніше і міцніше «чіпляється». Після очищення шкіри обов’язково нанеси зволожуючий крем, масло або лосьйон.

Фреш

Не дарма кажуть, що «Людина – це те, що вона їсть». Якщо ти хочеш, щоб засмага якомога швидше «прилипла» до тебе, кожен день випивай склянку свіжого морквяного соку. У цьому овочі міститься вітамін бета-каротин, який посилює інтенсивність засмаги, і при цьому відбиває агресивні сонячні промені, не дозволяючи їм проникати в глибинні шари шкіри.

Для засмаги

Сьогодні у магазинах можна знайти безліч засобів, що підсилюють засмагу, і при цьому захищають шкіру від негативного впливу сонячних променів. Вибираючи масло, лосьйон або крем для засмаги, обов’язково зверни увагу на напис на етикетці. На ній обов’язково повинні бути вказані SPF-фільтри. Інтенсивність їх обирай в залежності від свого типу шкіри: чим вище маркування SPF-фільтра, тим вищий ступінь захисту від сонця.

У тіні

І хоча це звучить дивно, засмагати краще в тіні. Так, здається, що лежачи під прямими сонячними променями, можна засмагнути набагато швидше, ніж в прохолодній тіні, але це не так. Після надто інтенсивного впливу сонячних променів шкіра «захоче позбутися» від засмаглих клітин, і почне лущитися. А це ж зовсім не те, чого ми домагалися, правда?

Після засмаги

Обов’язково запасися засобами «після засмаги». Вони виступають «закріплювачами» і «охолоджувачами» у деяких випадках. Обирай креми або лосьйони з вмістом пантенола – він заспокоїть почервонілі ділянки шкіри, і меланіну – він допоможе засмазі довше протриматися. Наносити ці засоби потрібно перед тим, як іти з пляжу, і потім – після прохолодного душу. В жодному разі не три тіло мочалкою, ти можеш пошкодити шкіру, яка після сонячних ванн особливо чутлива.

І наостанок, запам’ятай, якщо ти хочеш зберегти засмагу надовго, тобі доведеться відмовитися від походів в лазню і сауну, від жорстких мочалок, від гелів для душу з вмістом відбілюючих компонентів (огірковий і лимонний сік, молоко, звіробій і т.д.), від скрабів і очищаючих масок, які знімають верхніх шар шкіри.

І ще один маленький лайхак: приймаючи ванну, додай кілька чашок міцно завіреного чаю або кави – це допоможе утримати загар!

Фото: IStock

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