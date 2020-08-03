Вихідні в серпні 2020: чи будуть додаткові вихідні на День Незалежності?
Останній місяць літа дозволить жителям України трохи більше відпочити. Вихідні в серпні традиційно будуть на один день більше, ніж у липні. Адже 24 числа країна святкує День Незалежності. У 2020 році він припадає на понеділок, а значить додаткові вихідні на День Незалежності – це субота, неділя і понеділок, з 22 по 24 серпня. У всіх з’явиться чудова можливість відвідати святкові заходи, рвонути з близькими або друзями досліджувати красиві куточки країни чи вибратися на природу, яскраво провівши літо.
Всього в серпні 31 день, з яких 20 робочих і 11 вихідних. Вихідні в серпні – 1, 2, 8, 9, 15, 16, 22, 23, 24, 29 30.
Календар святкових днів серпня
2 серпня – День Повітряних сил Збройних Сил України.
8 серпня – День військ зв’язку Збройних Сил України, Міжнародний день котів, Міжнародний день офтальмології, День альпініста.
9 серпня – День будівельника, День працівників ветеринарної медицини.
12 серпня – Міжнародний день молоді.
13 серпня – Міжнародний день шульги.
15 серпня – День археолога.
19 серпня – Всесвітній день гуманітарної допомоги.
23 серпня – День Державного Прапора України.
24 серпня – День Незалежності України.
29 серпня – День далекобійника.
30 серпня – День шахтаря.
Фото – iStock
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