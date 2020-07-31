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Рецепт дієтичного ягідного чізкейку: смачно і без лишніх калорій

рецепт дієтичного чізкейку

Багато дівчат обмежують солодке влітку, щоб достроково не закінчити пляжний сезон. Та для ласунок є вихід – низькокалорійний чізкейк з ягодами. Це смачно і навіть корисно. В рецепті – вівсяне печиво, низькокалорійний сир та сезонні ягоди та фрукти. Від такого чізкейку  лишні сантиметри точно на талії не з’являться. 

Рецепт дієтичного  ягідного чізкейку

 

Тобі знадобиться:

  • Вівсяне печиво на фруктозі – 120 г;
  • Фруктоза – 2 ст. л;
  • Яєчні білки – 10 шт;
  • Низькокалорійний сир – 600 г;
  • Ягоди (чорниця, малина, полуниця, вишня) – 400 г;
  • Яйця – 1 шт.
  • Листочки м’яти.

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Беремося до приготування!

Дрібно поламай вівсяне печиво (можна подрібнити у блендері). Збий яйце до пишної піни і змішай із крихтами печива. Потім виклади масу на деко, попередньо застелене пекарським папером, і випікай корж протягом 10-15 хвилин.

Нежирний сир перемішай із ягодами і фруктозою. Усі яєчні білки (вони мають бути охолодженими!) міксером збий у міцну піну і, постійно помішуючи, додай у сирну масу. Вийшло ніжне суфле. Тепер акуратно переклади його на вже випечений корж. Попереду завершаюча фаза –  випікання. 25 хвилин у духовці і все готово. Залиш чізкейк вистигати. А перед подачею прикрась листочками м’яти. Смачного!

рецепт ягідного чізкейку

Фото – iStock

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