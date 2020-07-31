Зібрати валізу в поїздку – те ще завдання. Часом воно перетворюється на справжню проблему. Щоб уникнути стресу перед подорожжю, підійти до збору речей з усією ретельністю. Спробуй пыдготуватися хоча б за день до від’їзду. А щоб поїздка пройшла легко, прочитай кілька лайфхаків, як правильно збирати валізу.

Бирка

Обов’язково придбай бирку для валізи! Це допоможе тобі легко впізнати свій багаж на стрічці, а в разі втрати ім’я та номер телефону, зазначені на ярличку, гарантують тобі швидке повернення твоїх речей. Плюс, симпатична бирка додасть твоїй валізі оригінальності!

Список

Пам’ятаєш, збираючи тебе в табір, батьки складали список речей, які пакували у твою сумку? Це дуже важливо! Тому що, по-перше, так значно простіше побачити, скільки зайвих речей ти плануєш взяти з собою, а по-друге, коли ти повертатимешся додому, нічого не забудешся у готелі!

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Ручна поклажа



Маленька сумочка, яку ти завжди носитимеш із собою – незамінний супутник у будь-якій поїздці! Крім косметики і гребінця, поклади в неї липку щітку для одягу, нитки з голкою і губку для взуття. Мало які сюрпризи можуть чекати тебе в дорозі.

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Пакуємо!



Одяг постарайся згорнути рулонами: так він не помнеться, і займе значно менше місця! Важкі речі клади вниз валізи або сумки, легкі – зверху. Вибирай у дорогу взуття, яке зайняло б у багажі найбільше місця, наприклад, кросівки. На пояс пов’яжи куртку, щоб у будь-який момент можна було її накинути, та й місця у валізі вона теж зайняла б чимало!

Що взяти із собою?



Вибираючи речі в дорогу, важливо розуміти, які з них ти точно не одягнеш! Часто рука тягнеться до запраного топу або затишного світшота лише тому, що вони улюблені. Але ти ж сама розумієш, що на відпочинку навряд чи одягнеш подібні наряди, тому сміливо залишай їх удома. Постарайся вибрати вбрання, які легко між собою комбінуються: дві футболки базових кольорів позбавлять тебе необхідності везти половину гардероба. При виборі вечірнього вбрання важливим критерієм має стати матеріал: віддавай перевагу сукням, які не мнуться!

Дотримуючись цих простих правил ти вирушиш у поїздку з легкою валізою та спокійною душею: тепер ти готова до будь-яких пригод!

Фото: IStock