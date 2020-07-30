Ми часто зустрічаємо авокадо на полицях продуктових магазинів та у складі ресторанних страв, але як легко та швидко почистити цей фрукт, знає не кожен. Ми пропонуємо тобі відразу два способи очищення авокадо, які займуть не більше п’яти хвилин

Перш ніж розповісти про способи очищення, давай розберемося, на що слід звернути увагу при виборі авокадо. Якщо плід вже зрілий, при натисканні він буде трохи м’яким. Недозрілий авокадо твердіший, проте він легко може досягти м’якості через пару днів зберігання при кімнатній температурі. Зазвичай дозрілий фрукт має неймовірний горіховий смак і ніжну, трохи маслянисту консистенцію. Вибираючи авокадо, також зверни увагу й на те, щоб шкірка була без тріщин, плям та пошкоджень. Так шанси вибрати несмачне авокадо будуть значно менші.

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Щоб швидко почистити авокадо, тобі знадобиться гострий ніж, обробна дошка та чайна ложка. Перший спосіб передбачає нарізку авокадо пластинками. Промий плід під водою і просуши за допомогою кухонної серветки. Акуратно розріж авокадо навпіл, роблячи круговий надріз так, щоб ніж упирався в кісточку. Далі прокрути одну з половинок на 90 градусів і відділи її від кісточки. Видалити кісточку з другої половини можна, злегка підчепивши її ножем або ложкою. Розріж половини авокадо ще на дві частини і акуратно зніми шкірку. Утворені шматочки можна нарізати пластинками або соломкою.

Якщо ти хочеш нарізати авокадо кубиками, тоді не розрізай і не очищай його після того, як відокремиш від кісточки. Для отримання кубиків поріж м’якоть авокадо у вигляді сітки. Відділи порізану м’якоть від шкірки за допомогою чайної ложки. Такий варіант очищення чудово підійде для приготування салатів.

Дотримуючись цих простих порад ти легко зможеш почистити авокадо, приготувавши з нього нові кулінарні шедеври.

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