Рецепт смузі: ТОП-3 смачних поєднання для літа
Літо в розпалі, і на прилавках так багато свіжих фруктів і ягід, що хочеться їсти їх, не зупиняючись! І щоб трохи урізноманітнити раціон, пропонуємо приготувати смачні і корисні смузі, які ідеально підходять як легкий перекус і не потребують багато часу та кулінарних талантів!
Отже, записуйте ТОП-3 рецепта легких літніх смузі
Смузі з полуницею та черешнею
Актуальна вітамінна бомба!
Інгредієнти:
- 1 склянка полуниці
- 1 стакан черешні
- 1 стакан молока
Приготування:
- Помийте ягідки, у полуниці видаліть зелені «хвостики», а у черешні – кісточки.
- Перекладіть ягоди в блендер, залийте їх охолодженим молоком і збийте.
Смачного!
Смузі з бананом, ківі та грушою
Грушу вибирайте м’яку і соковиту.
Інгредієнти:
- банан – 1 шт.
- груша – 1 шт.
- ківі – 3 шт.
- цукрова пудра – 20 г
- персиково-яблучний сік – 200 мл
- шоколад – 10 г
Приготування:
- Очистіть фрукти від шкірки й поріжте великими шматочками
- Покладіть фрукти у блендер, залийте соком і збийте.
- Потріть шоколад на дрібній тертці.
- Додайте цукрову пудру і шоколад до отриманої суміші і знову збийте.
Смачного!
Смузі з нектарина та абрикоса
Відмінна ідея для швидкого сніданку!
Інгредієнти:
- 1 нектарин
- 3 абрикоси
- 1/2 банана
- 100 мл. натурального йогурту
- 1/2 ч. л. насіння льону
- 1/2 ч. л. меду
- жменя горіхів
Приготування:
- Очистіть всі фрукти від шкірки, з абрикоса та нектарина витягніть кісточки
- Наріжте фрукти на невеликі шматочки
- Покладіть фрукти в блендер, залийте йогуртом і збийте
- Додайте подрібнені горіхи (підійдуть будь-які!), насіння льону та мед і знову збийте до однорідності
Ранковий смузі готовий! Смачного!
Фото: IStock
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