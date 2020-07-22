Літо в розпалі, і, значить, саме час вирушати на відпочинок! Квитки куплені, яскравий купальник обраний, манікюр зроблений… Здавалося б, усі труднощі позаду. Та не забувай, що тебе чекає ще один важливий крок на шляху до поїздки – збір валізи! А це часом перетворюється на справжню проблему

Згадуючи мамині поради, ти всією вагою навалюєшся на валізу, щоб застебнути неслухняну блискавку. І, здається, от-от тобі вдасться це зробити, як щось клацає, і застібка залишається у тебе в руках. Жах! До виїзду півгодини, а у тебе тепер купа речей і поламана валіза! Знайома ситуація? Щоб уникнути подібного стресу перед подорожжю, підійти до збору речей з усією ретельністю. По-перше, постарайся зібрати все хоча б за день до від’їзду, а по-друге, запам’ятай найважливіші правила, яких слід дотримуватися, упаковуючи сумку!

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Бирка

Обов’язково придбай бирку для валізи! Це допоможе тобі легко впізнати свій багаж на стрічці, а в разі втрати ім’я та номер телефону, зазначені на ярличку, гарантують тобі швидке повернення твоїх речей. Плюс, симпатична бирка додасть твоїй валізі оригінальності!

Список

Пам’ятаєш, збираючи тебе в табір, батьки складали список речей, які пакували у твою сумку? Це дуже важливо! Тому що, по-перше, так значно простіше побачити, скільки зайвих речей ти плануєш взяти з собою, а по-друге, коли ти повертатимешся додому, нічого не забудешся у готелі!

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Ручна поклажа



Маленька сумочка, яку ти завжди носитимеш із собою – незамінний супутник у будь-якій поїздці! Крім косметики і гребінця, поклади в неї липку щітку для одягу, нитки з голкою і губку для взуття. Мало які сюрпризи можуть чекати тебе в дорозі.

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Пакуємо!



Одяг постарайся згорнути рулонами: так він не помнеться, і займе значно менше місця! Важкі речі клади вниз валізи або сумки, легкі – зверху. Вибирай у дорогу взуття, яке зайняло б у багажі найбільше місця, наприклад, кросівки. На пояс пов’яжи куртку, щоб у будь-який момент можна було її накинути, та й місця у валізі вона теж зайняла б чимало!

Що взяти із собою?



Вибираючи речі в дорогу, важливо розуміти, які з них ти точно не одягнеш! Часто рука тягнеться до запраного топу або затишного світшота лише тому, що вони улюблені. Але ти ж сама розумієш, що на відпочинку навряд чи одягнеш подібні наряди, тому сміливо залишай їх удома. Постарайся вибрати вбрання, які легко між собою комбінуються: дві футболки базових кольорів позбавлять тебе необхідності везти половину гардероба. При виборі вечірнього вбрання важливим критерієм має стати матеріал: віддавай перевагу сукням, які не мнуться!

Дотримуючись цих простих правил ти вирушиш у поїздку з легкою валізою та спокійною душею: тепер ти готова до будь-яких пригод!

Фото: IStock