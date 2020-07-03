Безкоштовні онлайн-курси англійської: топ-5 варіантів

Безкоштовні онлайн-курси англійської мови – це не міф! Щоб прокачати цей скіл, тобі не обов’язково платити величезні гроші і їздити в мовну школу. Все набагато простіше і приємніше для гаманця. Лови ТОП-5 безкоштовних онлайн-курсів англійської мови та покорюй нові кар’єрні вершини!

1. Coursera

Цей сайт добре підійде для тих, хто вже знає англійську на високому рівні – advanced. Тут можна вчитися у режимі онлайн або ж користуватися матеріалами з курсів, що вже завершилися. Останній спосіб добре підходить, коли хочеться освоювати матеріал поступово у своєму темпі. На Coursera ти знайдеш навчальні відео з інструкціями, тести і вправи для перевірки і закріплення пройденого. Є завдання, які студенти перевіряють одне в одного. Так можна зустріти ще й нових друзів.

2. Prometheus

Prometheus – перша та найбільша платформа масових відкритих онлайн-курсів для всіх та кожного в Україні. Тут можна знайти не лише курси безкоштовної англійської, а й безліч інших. Разом із провідними закладами вищої освіти Prometheus впроваджує технологію змішаного навчання та шукає нові методи викладання. Проста реєстрація – і ти вже студент!

3. Duolinguo

Короткі безкоштовні уроки на Duolinguo більше нагадують гру, ніж підручник з іноземної мови. Головний принцип, яким керуються розробники, – вчитися легше, якщо вам весело. Ресурс дає змогу вчити англійську онлайн на сайті або ж у спеціальному додатку, який можна скачати на телефон. Таким чином, вчити англійську онлайн можна і в дорозі.

4. World Education University

Цей сайт краще використовувати тим, хто вже володіє англійською на рівні вище середнього. Одна з переваг – ти можеш вчитися у зручному темпі. Але якщо пропустиш більше 45 днів, доведеться здати тест по пройденим раніше матеріалами, щоб освіжити їх у пам’яті. Це класно, адже тобі не дають забити на онлайн-курси англійської та допомагають з самодисципліною.

5. Saylor

Saylor – це некомерційна освітня організація, яка не отримує прибутку від онлайн-курсів. Тут можна знайти багато онлайн-курсів, але лише просунутого рівня. Почати можна будь-коли. А після закінчення курсу навіть можна отримати сертифікат, який підтверджує рівень володіння мовою. Щоправда, вже за нього доведеться заплатити 25 доларів. Такий сертифікат визнають деякі світові університети.

Фото: IStock

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