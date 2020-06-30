Безалкогольні коктейлі: ТОП-5 смачних рецептів

Чи вмієш ти змішувати безалкогольні коктейлі? У таку спеку саме час побалувати себе і близьких смачними прохолоджувальними напоями. На перший погляд здається, що покрокові рецепти безалкогольних коктейлів складно втілити в життя. Але на ділі – все просто. Хочеш спробувати? Лови ТОП-5 рецептів смачних безалкогольних коктейлів. Вони не тільки втамовують спрагу, а й створюють особливу атмосферу відпочинку, навіть якщо ти працюєш з дому.

Блакитна лагуна

Інгредієнти:

• 100 мл спрайту,

• 30 мл сиропу «Блакитний Кюрасао»,

• 50 мл грейпфрутового соку,

• 30 мл лимонного соку,

• 2 дольки лимона,

• 2 дольки лайму,

• пару кубиків льоду.

Покроковий рецепт коктейлю Блакитна лагуна:

Візьми келих і наповни його кубиками льоду. Налий лимонний, а потім грейпфрутовий сік. Додай газовану воду і сироп. Спрайт краще використовувати охолодженим. Так напій буде більш освіжаючим. Прикрась приготований шедевр шматочками лайма і лимону.

За допомогою ефектного келиха і трубочки коктейль виглядатиме ефектніше. Таку красу можна навіть запостити в Instagram.

Піна Колада

Інгредієнти:

• один ананас,

• 250 мл ананасового соку,

• 250 мл кокосового молока,

• 20 г кокосової стружки,

• кокосова стружка для прикрашання,

• лід.

Покрокове приготування коктейлю Піна колада:

Акуратно зріж верхівку ананаса і видали всю м’якоть. Отриману серединку відправ у блендер. Подрібни її до однорідної консистенції. Далі процідити м’якоть через дрібне сито і розбав покупним ананасовим соком. Потім додай кокосового молока. Дно келиха з ананаса наповни кубиками льоду і влий туди коктейль. Зверху можна прикрасити кокосовою стружкою. Насолоджуйся!

Такий безалкогольний коктейль можна подавати і в звичайному келиху, але ананасовий стакан запам’ятається оригінальністю і креативністю.

Полуничний мохіто

Складові:

• 10 штук свіжої полуниці,

• 1 пучок м’яти,

• 1 лайм,

• 500 мл спрайту,

• 50 гр тростинного цукру,

• пару кубиків льоду.

Покроковий рецепт коктейлю Полуничний мохіто:

Дрібно наріж 7 полуничок, інші стануть в нагоді для декору. Потім подрібни м’яту. На дно склянки або глечика поклади кубики льоду і нарізану полуницю з м’ятою. Додай тростинний цукор і газовану воду. Ретельно перемішай. Прикрась напій полуницею і листям м’яти. Готово!

Атланта

Інгредієнти:

• 100 мл пепсі,

• 60 мл ананасового соку,

• 2-3 часточки лимона,

• лід.

Покрокове приготування коктейлю Атланта:

Наповни келих кубиками льоду. Змішай газовану воду з соком і влий. Часточки лимона відмінно прикрасять твій безалкогольний коктейль. Все дуже просто і дуже смачно!

Грейпфрутовий фруточіно

Складові:

• 110 мл грейпфрутового соку,

• 40 мл цукрового сиропу,

• 50 мл еспресо,

• 60 г грейпфрута,

• пару кубиків льоду.

Покрокове приготування коктейлю Грейпфрутовий фруточіно:

Наповни склянку льодом так, щоб він заповнював його повністю. Налий цукровий сироп і сік, після чого додай еспресо. Акуратно розмішай коктейль. Часточку грейпфрута можна використати для декору. Готово!

Бачиш, як легко можна зробити безалкогольний коктейль вдома? Хай літо буде яскравим із цими прохолодними напоями.

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