Любовний горосокоп на липень для всіх знаків зодіаку розкриє тобі, яким буде другий місяць літа – романтичним чи прагматичним? Варто розраховувати на круті зміни в особистому житті чи, навпаки, зосередитися на інших сферах життя? Що кажуть зірки, читай прямо зараз.

Овен (21 березня – 20 квітня)

Налаштовуйтеся на нові любовні пригоди! Попереду самотніх Овнів чекає цікаве знайомство, яке має всі шанси перерости в дуже серйозний роман. А Овни, які давно мріють про те, що їхні стосунки вийдуть на новий рівень, нарешті, отримають те, чого бажають. Головне, не квапити події – все станеться саме собою, не відлякайте!

Телець (21 квітня – 21 травня)

Вам час подумати про невеликий релакс удвох із коханою людиною. Останнім часом ви звалили на себе занадто багато, тож настав час відпочити і, нарешті, звернути увагу на свого партнера. Поки він не втік, відсунутий на другий план важливими побутовими та робочими справами J. Влаштуйте романтичну вечерю для двох, сходіть у СПА, втечіть від мегаполісу в один із відпочинкових комплексів у вихідні. Просто проведіть час разом!

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Цього місяця романтика – не ваша тема, Близнюки, на вашому любовному фронті вируватиме справжня пристрасть. Вас просто змиє хвилею почуттів, закрутить у вирі нової закоханості, і головне – зберегти голову! Бажання, пристрасть і тяжіння – це, звісно, чудово, але переконайтеся, що вам є про що поговорити з людиною. І про що помовчати.

Рак (22 червня – 22 липня)

Раки, терміново час приводити себе до ладу: зірки пророкують вам багато побачень у липні, а значить, потрібно бути у всеозброєнні! Відклали тортики, запаслися фруктами, качаємо сідниці, налаштовуємося на позитив і впускаємо в життя нових людей: хтось із нових знайомих стане хорошим другом на довгі роки, а хтось цілком може зайняти важливе місце у вашому серці назавжди.

Лев (23 липня – 22 серпня)

Вашим мріям час здійснюватится! Діставайте свій список бажань і вивішуйте його на видне місце: друга половина липня – час для втілення всіх ваших бажань. Звісно, саме нічого не станеться, доведеться попрацювати, але результат вас просто приголомшить: цілі, які ви ставили собі на роки, вийде реалізувати значно швидше, якщо запастися підтримкою коханої людини!

Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, вмикайте улюблений трек, будемо танцювати, адже для вас липень стане однією великою вечіркою! Готуйтеся мало спати, зустрічати світанки в найнесподіваніших місцях, багато сміятися і цілуватися: середина літа буде дуже щасливою й наповненою романтичними подіями. Головне – не ловіть гав, не лінуйтеся, не бійтеся виходити з зони комфорту – за її межами вас чекає багато приємних сюрпризів!

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Досить думати і все зважувати, час приймати рішення і діяти. Вже третина літа позаду, а ви так і не почали втілювати свої плани. Так і літо промайне, а ви залишитеся з селфі в домашньому дзеркалі і синцями під очима від серіальних ночей. Не треба так! Час нарешті піддатися літньому божевіллю, розслабитися, зустрітися з друзями, запустити стартап, про який давно мрієте, зробити покупку, яку відкладали. Час, Терези, припинити сумніватися, все у вас вийде!

Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Скорпіончики, ви відчуваєте, як вас накриває хвилею романтики? Ваш липень – це побачення до світанку, польові квіти у всіх вазах удома, сонячні закохані селфі, бризки солоного моря на щоках і теплі обійми. Ви так давно мріяли закохатися, ось воно – в липні вас наздожене те саме прочуття, за яким ви так скучили. Готуйте рожеві окуляри, ванільні цитати і романтичні мелодрами – все це вам точно стане в нагоді дуже скоро :).

Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У вас був такий насичений червень, що в липні зірки рекомендують трохи пригальмувати і озирнутися, куди вас занесло. Літня безтурботність, звісно, підкуповує і розслабляє, але якщо їй повністю піддатися, можна і взагалі втратити голову і забути про існування реального життя, якихось побутових, нудних, але важливих питань. Зробіть паузу, вирішіть все, що накопичилося, і тоді у серпень зможете увірватися з новими силами!

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Relax and take it easy! Ви почали шукати підступ у всьому, що вас оточує. Світ, звісно, не простий, але звідки стільки недовіри, Козеріжки? Так ви ніколи не зможете розпочати стосунки, про які мрієте, адже навіть людина, якій ви щиро симпатичні, не зможе підійти близько. Сховайте колючки, усміхніться оточуючим, ризикніть впустити у своє життя трохи нового, і ось побачите, світ не зникне, а ви точно станете трохи щасливішими!

Водолій (21 січня – 18 лютого)

Ви стали надто вимогливі до свого партнера, час трохи заспокоїтися і сісти за стіл обговорень. Обговоріть, що вас двох турбує, що кожен з вас може зробити, щоб другий почувався щасливим? Може, на вас так впливає спека, звісно, але ваша запальність може зіпсувати стосунки, які ви так цінуєте, тому кожного разу, коли захочете виплеснути емоції на близьку людину, сто разів подумайте: її терпіння теж не залізне!

Риби (19 лютого – 20 березня)

Рибки, в липні вам потрібно робити те, що ви найбільше любите – розслабитися і просто плисти за течією. Вона принесе вас саме туди, куди потрібно! Одне важливе зауваження: не наламайте дров по дорозі й не хапайтеся за все, що трапиться в дорозі, дочекайтеся фінішної стрічки – за нею вас чекає нагорода, про яку ви так давно мріяли!

