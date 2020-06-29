Як поводитися з грошима, щоб у 2020 році не втрачати їх, а примножувати? Ми вже все дізналися і підготували для тебе фінансовий гороскоп на 2020. Там дуже багато корисних порад! А щоб не залишитися з порожнім гаманцем у другий місяць літа року Білого Металевого Пацюка, читай фінансовий гороскоп на липень 2020 для всіх знаків зодіаку

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Овен (21 березня – 20 квітня)

Спонтанні витрати на емоціях – заборонена зона для тебе в липні-місяці. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Овен говорить: замість того щоб тринькати накопичене, знайди підробіток. В іншому випадку до кінця місяця ти можеш залишитися з порожнім гаманцем.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Телець (21 квітня – 21 травня)

Липень стане сприятливим у фінансовому плані. На роботі тобі можуть довірити серйозне завдання. Але не прогав шанс! Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Телець говорить: якщо ти виявиш професіоналізм і нестандартний підхід до вирішення проблем, начальство побалує тебе премією.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Авантюри можуть принести тобі дохід! Тобі можна й треба ризикувати, бо зірки на твоєму боці. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Близнюки говорить: довіряй своїй інтуїції, вона тебе точно не підведе!

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Рак (22 червня – 22 липня)

Нарешті твій професіоналізм буде оцінений і принесе тобі дохід! Чим більший досвід – тим більші гроші. Але навіть якщо ти новачок у своїй справі, тебе чекає успіх у фінансовому плані. Головне – не розслабляйся! Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Рак говорить: займись саморозвитком і покращенням професійних навичок.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Лев (23 липня – 22 серпня)

Емоції стануть твоїм головним ворогом у липні-місяці. Ти будеш схильна до спонтанних покупок. Навіть вирішивши сходити за хлібом до найближчого магазинчика, можеш повернутися додому з парочкою нових вечірніх суконь. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Лев говорить: будь обережна з подібними витратами!

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Діва (23 серпня – 23 вересня)

На тебе чекає дуже сприятливий фінансовий період! Бос довірить тобі серйозний проект, який може принести компанії величезний прибуток. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Діва говорить: якщо впораєшся з ним і успішно реалізуєш, тебе озолотять!

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

У сфері фінансів у липні-місяці Терези стануть справжніми щасливчиками. Масштабні покупки, інвестиції в великі проекти окупатимуться на 200 відсотків. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Терези говорить: не зазнавайся та не витрачай зароблені гроші відразу, тому що до кінця місяця ти можеш залишитися ні з чим.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

Відчуваєш, що фінансове становище наближається до скрутного? Не поспішай завалювати себе понаднормовою роботою чи фрілансом. Краще трохи «затягнути паски», ніж змушувати себе цілодобово сидіти в офісі. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Скорпіон говорить: всіх грошей не заробиш, а якщо підірвеш здоров’я та зіпсуєш нерви, все зароблене піде на лікарів і ліки.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

У липні в Стрільців з’являться сотні можливостей покращити своє матеріальне становище. Отримав пропозицію про підробіток? Погоджуйся! Керівник попросив зайнятися серйозним, але дуже трудомістким проектом? Берися до справи обов’язково, адже премії ніхто не відміняв! Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Стрілець говорить: нізащо не бери і не давай у борг.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам катастрофічно не вистачає безумства. Липень – час, щоб виправити це. Ризикуй, шукай можливості й користуйся ситуацією – ти можеш зірвати великий куш! Не муч себе нецікавою монотонною роботою лише заради грошей. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Козеріг говорить: знайди улюблену справу й перетвори хобі на джерело прибутку – для тебе немає нічого неможливого!

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Водолій (21 січня – 18 лютого)

У липні-місяці Водоліям варто уникати спонтанних витрат. Не піддавайся миттєвому бажанню купити щось «дуже потрібне», не бери й не давай в борг. Якщо з’явилася можливість заробити грошенят, обов’язково погоджуйся. Але! Не витрачай зароблене, а відклади на непередбачені витрати. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Водолій говорить: ближче до кінця місяця вони точно з’являться.

Фінансовий гороскоп на липень 2020: Риби (19 лютого – 20 березня)

Липень для Риб стане важким періодом. Фінансові злети будуть чергуватися із занепадом матеріального стану. І найголовніше в такі моменти – зберігати спокій. Не біжи стрімголов за кредитом, тому що не хочеш «затягувати паски». Не набирай боргів у друзів і колег. Фінансовий гороскоп на липень 2020 для знаку Риби говорить: думай головою, а не емоціями!

Фото: istock

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