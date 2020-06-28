Шукаєш привітання з Днем Конституції України 2020 у віршах, смс і прозі? Ми допоможемо тобі знайти правильні слова, які варто надіслати близьким. Щирі, душевні та цікаві поздоровлення з Днем конституції вже чекають тебе у нашій підбірці. Обирай собі до душі прямо зараз.

Привітання з Днем Конституції у віршах

Сьогодні свято на моїй землі,

Де вітер гладить золоте колосся,

І ластівку несе у неба синю гладь,

Яку розділить лиш літака полоска.

Сьогодні свято на моїй землі,

Де проживають вільні люди вже віками,

В степу,в горах,на заході і сході,

Тріпоче волі вітер жовто-синіми лиш прапорами.

Сьогодні свято на моїй Вкраїні,

І ми про нього можем написати вільно,

Свобода слова і права людини-наш закон,

Із чим вітаю вас шановні щиро!

***

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Конституцію держави оголосила нація,

Запорізький гетьман Орлик для свого народу,

Постарався, щоб жили по свому закону.

Не одні ще покоління старались, боролись,

Та про вільну Україну мріяли й молились.

Щоби ми в своїй країні могли вільно жити,

Довелось нашим героям свою кров пролити.

На центральній площі міста, де цвіте акація,

Українську Конституцію знов святкує нація,

Нація нова і вільна, вільна в своїм краю,

Любіть свою Україну! З святом вас вітаю!

***

У День Конституції хочу

Вам побажати достатку,

Щоб усе вам було по плечу,

Щоб усі справи йшли гладко,

Звичайно, Батьківщину любити –

Бути сміливим життєлюбом,

Закони держави шанувати,

І жити Вам буде любо!

З Днем Конституції!

***

З Днем конституції!

Рідна Україна – мова солов’їна,

Золоте колосся, маки у житах.

Край воріт – калина, верба, яворина,

Храми і світлиці в барвах-рушниках.

Рідна Україна – то душі краплина,

Пісня журавлина у ранковий час.

Рідна Україна – то земля єдина,

Що сходив ногами босими Тарас.

Рідна Україна – за столом родина,

Яром-долиною стелиться туман.

Батькова розмова – тиха, вечорова,

Мамина молитва – вічний талісман.

Привітання з днем Конституції в СМС

День Конституції сьогодні відзначаємо,

Всіх українців щиро вітаємо,

Бажаємо вам миру, щастя і добра,

Жити в країні вільно вже пора!

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З днем Конституції, українці, вітаємо,

Щасливого життя вам щиро бажаємо,

Всіх благ, удачі, радості, добра,

Та мирного неба й свободи! Ура!

***

Живуть у нас щасливі й вільні люди,

Права однакові у всіх і всюди.

І що б там не казали вороги –

Колись такою Україна буде!

Привітання з Днем ​​Конституції України в прозі

З Днем ​​Конституції України. Бажаю свідомості кожному з нас! Нехай наш уряд використовує Конституцію за призначенням і кожен із нас вдосконалюється.

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Вітаю з Днем ​​Конституції України! Бажаю нашому народові і Вам особисто жити тільки в добрі, мирі та благополуччі. Ніколи не забувати, що ми, перш за все, люди. Викорінювати ненависть. Виховувати честь і гідність. Вірити в справедливість і шукати її!

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Нехай Конституція України вдосконалюється, тим самим приносячи нашій країні процвітання, благополуччя, визнання у всьому світі! З найважливішим святом весь український народ.

Зі святом!

Фото – pixabay.com

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