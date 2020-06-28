Попереджений – значить, озброєний! Наш китайський гороскоп на 2020 за роком народження розповість тобі, чого чекати від року Білого Металевого Пацюка. Крім того, на сторінках Нового каналу ти також можеш знайти фінансовий гороскоп на 2020 і любовний гороскоп на 2020. А зараз читай наш гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня для всіх знаків зодіаку та дізнайся, які сюрпризи зірки підготували для тебе на найближчі сім днів

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Овен (21 березня – 20 квітня)

Овни, спрямуйте всі свої сили на роботу! Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку просування кар’єрними сходами та лояльність начальства. Звичайно ж, це залежить тільки від тебе – «що посієш, те й пожнеш», як-то кажуть. Відгородитися від чужих проблем, повністю занурся в роботу над своїми проектами та вирішенням власних завдань (навіть найдрібніших). Повір, твоє завзяття до роботи керівництво оцінить куди більше, ніж бажання допомогти ледачим колегам.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельці, готуйтеся! За гороскопом на тиждень з 29 червня по 5 липня, життя представників цього знаку Зодіаку буде насиченим, як ніколи. Тебе чекає декілька знайомств, які істотно прискорять твоє просування кар’єрними сходами. Тому будь готова обеззброювати всіх своєю посмішкою і захоплювати гострим розумом! Є ймовірність, що серед нових знайомих і ділових партнерів ти знайдеш кохання усього життя. Слухай своє серце, воно вкаже потрібну людину.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюків чекають тільки позитивні події. Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня для цього знаку Зодіаку прогнозує успіхи на роботі, бурхливий роман і фінансове благополуччя! Але будь обережна, не злякай удачу. Сумнівні інвестиції і невиправдані ризики (наприклад, азартні ігри) нічого доброго тобі точно не принесуть.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Рак (22 червня – 22 липня)

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня для знаку Рак говорить, що ти повинна взяти свої емоції під жорсткий контроль. Цього тижня ти будеш схильна перебільшувати проблеми, параноїти. Спокій, тільки спокій! Якщо в тебе болить нога, це ще не означає, що ти смертельно хвора. Не нервуй себе та не виводь оточуючих необґрунтованою панікою.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Лев (23 липня – 22 серпня)

У-ля-ля, Левів чекають любовні пригоди! Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку початок службового роману. Голову може запаморочити і новенький співробітник, і давній колега. Велика ймовірність потрапити в любовний трикутник, тому будь пильна: не відповідай на флірт, якщо не хочеш продовження.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Діва (23 серпня – 23 вересня)

Діви, тиждень обіцяє бути дуже цікавим. Готуйся! Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку декілька корисних ділових знайомств, які в подальшому сприятливо вплинуть на кар’єрний ріст. Є ймовірність, що навіть коротка подорож в цей період закінчиться любовною інтрижкою. А чи переросте вона в щось більше, залежить тільки від тебе!

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Терези дивуватимуть усіх! За гороскопом на тиждень з 29 червня по 5 липня, представників цього знаку Зодіаку переповнить творчість і креатив. Нестандартні рішення проблем, оригінальні підходи до переговорів з діловими партнерами – все це виходитиме саме від тебе. Це позитивно вплине на відносини з начальством. Пам’ятай: натхнення може наздогнати в будь-який час і в будь-якому місці. Носи з собою маленький блокнотик і записуй усі ідеї, щоб не забути.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Скорпіон (24 жовтня – 21 листопада)

У Скорпіонів починається сприятливий період. Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня каже, що представникам цього знаку Зодіаку доведеться постійно відстоювати свої ідеї і доводити правоту. Йдеться про професійну та любовну сфери. Компроміси цього тижня не в пошані! Іди до кінця, навіть якщо опонент в суперечці – начальник. Він оцінить твій стрижень і почне ще більше тебе поважати.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Стрілець (22 листопада – 21 грудня)

Стрільців чекає просування кар’єрними сходами. На початку тижня керівництво може довірити тобі важливе завдання або масштабний проект. Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня свідчить: якщо ти викладешся на 100 відсотків, отримаєш нову посаду та солідну надбавку до зарплатні. Щоранку складай план на день і чітко йому слідуй. Послідовність і виваженість – твої головні козирі в цей період.

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Козерогам найближчими днями заздритимуть усі! За гороскопом на тиждень з 29 червня по 5 липня, життя представників цього знаку Зодіаку до країв переповниться удачею і любовними пригодами. Якщо ти ніколи не купувала лотерейний квиток, обов’язково зроби це. Якщо ти завжди боялася знайомитися з хлопцями в метро, ​​подолай свій страх. Скажи «Так» усьому, чого ти давно хотіла, і на що не наважувалася. Удача цього тижня ходитиме за тобою по п’ятах!

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Водолій (21 січня – 18 лютого)

Водолії, час налагодити особисте життя! За гороскопом на тиждень з 29 червня по 5 липня, представники цього знаку Зодіаку ходитимуть по лезу ножа. Є ризик втратити кохану людину, тому досить цілодобово пропадати на роботі – приділи час своїй половинці. Можна влаштувати романтичне побачення, подарувати букет квітів або приготувати смачну вечерю… Друга половинка оцінить твої старання. Якщо ж ти самотня, час вирушити на пошуки кохання. Сайти знайомств – не найгірший варіант!

Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня: Риби (19 лютого – 20 березня)

Будьте обережні, Риби! Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня прогнозує представникам цього знаку Зодіаку несподівані завдання і проблеми. Так, всі твої плани можуть зруйнуватися в один день. Але не переймайся завчасно! З’явилася проблема – не панікуй, сядь і спокійно обміркуй можливі шляхи її вирішення. Не соромся просити про допомогу. Якщо ти виявиш гнучкість і зможеш впоратися зі своїми емоціями, вийдеш сухим з ​​води.

Фото: istockphoto