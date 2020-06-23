Коронавірус з Китаю вразив всю планету. Все почалося в грудні 2019 року в місті Ухань і триває до сих пір. Переходьте на цей сайт, щоб знати актуальну інформацію про цю пандемію у всьому світі. Оперативна інформація щодо ситуації в Україні публікується на офіційних сайтах МОЗ, ВООЗ та телеграм-каналі Коронавірус_інфо, що верифікований МОЗ України.

Коронавірус: що ми про нього знаємо?

За інформацією МОЗ, коронавірус – це сімейство респіраторних вірусів, що призводить до застуди і серйозних проблем із диханням. На зараз він може викликати важку пневмонію. Відомо, що цей вірус передається повітряно-крапельним шляхом і від тварин до людей. Як можна підхопити коронавірус:

Профілактика коронавірусу: заходи, щоб не заразитися

повітряно-крапельним шляхом (хтось чхав або кашляв поблизу від вас). Важливо! Цей вірус не передається через повітря на великі відстані. Лікарі рекомендують дотримуватися дистанції від метра до потенційно хворих.

до потенційно хворих. через дотики (рукостискання, дотик до поручнів, ручок в місцях з великою прохідністю людей, а після дотику до обличчя брудними руками).

Коронавірус: сиптоми

Коронавірус можна сплутати з грипом. Та в цьому випадку першіння та болю в горлі нема. Основні сіптоми коронавірусу:

підвищена температура,

кашель,

утруднене дихання.

Коронавірус: де пройти тест

Якщо ти виявив (-а) схожі симптоми, то рішення є. Нерви тут не допоможуть, а от обережність і самоізоляція не дозволить вірусу поширитися. Ні в якому разі не займайся самолікуванням, тим більше народними засобами. Вже доведено, що ні цибуля, ні інші припарки, інгаляції над картоплею нічого не дають.

Насамперед потрібно залишитися вдома і нікуди не виходити. Слава службам доставки. Все, що потрібно можна замовити онлайн. Але не забудь надіти медичну маску і рукавички, коли будеш забирати товари.

По-друге – відразу звернися до лікаря за діагностикою. Після розмови з ним ти дізнаєшся, чи варто “ставити собі діагноз” – коронавірус.

Якщо підозра підтвердилося, то третій крок – пройти тест. У Києві його можна зробити ось в цих лікарнях:

Олександрівська клінічна лікарня (Шовковична, 39/1),

Київська міська лікарня №4 (Солом’янська, 17),

Київська клінічна лікарня №9 (Ризька, 1),

дитяча клінічна лікарня №1 (Богатирська, 30),

дитяча клінічна лікарня №2 (проспект Алішера Навої),

3 міська дитяча інфекційна лікарня (Дегтярівська, 23),

Київський міський центр репродуктивної та перинатальної медицини (Героїв Сталінграда, 16).

У цих лікарнях тест зроблять безкоштовно, якщо є направлення від лікаря. Якщо ти живеш в іншому місті, то радимо зателефонувати в міську лікарню і дистанційно з’ясувати це питання. В мединих закладах зобов’язані робити тест людям, у яких лікарі підтвердили підозру на коронавірус.

Краще берегти себе і рідних – проводити час вдома, приділити увагу тим справам, які завжди відкладалися, можна спланувати прогулянки в парках, зберігаючи дистанцію від інших людей. І, звичайно, зверни увагу на підтримку імунітету. Турбота про себе – найважливіше. Будьте здорові!

Фото – pixabay.com